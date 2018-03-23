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Hakkari’de asayiş uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler, okul servisleri ve sivil araçları kontrol ederek, sürücülerin GBT sorgulamasını yaptı.Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de, polis güvenlik tedbirlerini elden bırakmıyor. Hakkari İl...

Hakkari’de asayiş uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler, okul servisleri ve sivil araçları kontrol ederek, sürücülerin GBT sorgulamasını yaptı.Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de, polis güvenlik tedbirlerini elden bırakmıyor. Hakkari İl...

23 Mart 2018 Cuma 13:12
Hakkari’de asayiş uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler, okul servisleri ve sivil araçları kontrol ederek, sürücülerin GBT sorgulamasını yaptı.

Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de, polis güvenlik tedbirlerini elden bırakmıyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk Şubesi ve Trafik ekipleri, bir belde ile 5 mahalleyi birbirine bağlayan Karşıyaka Mahallesi Katremas Köprüsü’nde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında okul servisleri ve sivil araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Araçlar aranarak evrak kontrolünün de yapıldığı uygulamada, şüpheli kişilerin üstleri aranarak GBT sorguları yapıldı. Uygulamada herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı bildirildi.
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