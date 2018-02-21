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Hakkari Gençlik Spor Kulübü masa tenisi çeyrek finalde

Hakkari Gençlik Spor Kulübü Masa Tenisi takımı Mardin ilinde düzenlenen yıldız kız ve erkekler ana lig müsabakasında dereceye girerek çeyrek finallere katılmaya hak kazandı.Hakkari Gençlik Spor Kulübü Masa Tenisi takımı Mardin ilinde düzenlenen...

Hakkari Gençlik Spor Kulübü masa tenisi çeyrek finalde

Hakkari Gençlik Spor Kulübü Masa Tenisi takımı Mardin ilinde düzenlenen yıldız kız ve erkekler ana lig müsabakasında dereceye girerek çeyrek finallere katılmaya hak kazandı.Hakkari Gençlik Spor Kulübü Masa Tenisi takımı Mardin ilinde düzenlenen...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:45
Hakkari Gençlik Spor Kulübü masa tenisi çeyrek finalde

Hakkari Gençlik Spor Kulübü Masa Tenisi takımı Mardin ilinde düzenlenen yıldız kız ve erkekler ana lig müsabakasında dereceye girerek çeyrek finallere katılmaya hak kazandı.

Hakkari Gençlik Spor Kulübü Masa Tenisi takımı Mardin ilinde düzenlenen yıldızlar kız ve erkekler ana lig müsabakasında dereceye girerek 3-4 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır’da yapılacak olan çeyrek finallere katılmayı hak kazandı. Milli Masa Tenisi Antrenörü Sinan Mühürdaroğlu, Hakkari Masa Tenisi takımına destek veren Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal’a teşekkür etti.
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