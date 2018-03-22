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Hakkari Belediyesinin etkinliği tam not aldı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için düzenlenen özel şenlik tam not aldı.Merzan Mahallesi Şehir Stadyumu’nda çocuklara özel olarak düzenlenen etkinliğe binlerce çocuk katıldı. Şişme...

Hakkari Belediyesinin etkinliği tam not aldı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için düzenlenen özel şenlik tam not aldı.Merzan Mahallesi Şehir Stadyumu’nda çocuklara özel olarak düzenlenen etkinliğe binlerce çocuk katıldı. Şişme...

22 Mart 2018 Perşembe 14:10
Hakkari Belediyesinin etkinliği tam not aldı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için düzenlenen özel şenlik tam not aldı.

Merzan Mahallesi Şehir Stadyumu’nda çocuklara özel olarak düzenlenen etkinliğe binlerce çocuk katıldı. Şişme oyun parklarının kurulduğu şenlik alanına çocuklar yoğun ilgi gösterirken, palyaço gösterisi, yüz boyama etkinlikleri ve müzikallerle keyif dolu anlar yaşandı.

Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen şenliğe katılan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, oyun alanını ziyaret ederek, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Yaşadıkları heyecanı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten vatandaşlar ise, batıyı aratmayan görüntülerin Hakkari’de yaşandığını ifade ederek, katkılarından dolayı belediye başkanlığı yetkililerine teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Hakkari huzur ve güvenini yaşıyor. Kent merkezi gün geçtikçe gelişiyor. Yol, içme suyu, altyapı çalışmaları hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler de yapılıyor. Yöre halkına batıyı aratmayan heyecanı yaşatan Başkanımız Cüneyt Epcim ve ekibine teşekkür eder, bu tür faaliyetlerin devamını dileriz” şeklinde konuştular.
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