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Engellilerden Müdür Özdemir’e teşekkür plaketi

Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir’i makamında ziyaret ederek maddi ve manevi desteklerinden dolayı plaket takdim etti.Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ve Sümbül Engelliler...

Engellilerden Müdür Özdemir’e teşekkür plaketi

Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir’i makamında ziyaret ederek maddi ve manevi desteklerinden dolayı plaket takdim etti.Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ve Sümbül Engelliler...

15 Nisan 2018 Pazar 14:54
Engellilerden Müdür Özdemir’e teşekkür plaketi

Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir’i makamında ziyaret ederek maddi ve manevi desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ve Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir’i makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ertuş, Müdür Özdemir’e spor kulübüne vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Müdür Özdemir ise, kendilerine teşekkür ederek engellilere olan desteklerinin süreceğini söyledi.
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