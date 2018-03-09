Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bize ulaşın, en doğru cevabı bizden alın”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplumu ve kadını rahatsız edecek konuların erkanlarda tartışmanın ve reyting kaygısıyla ekrana taşımanın uygun olmadığını belirterek, “Bunu yaparak istismara zemin hazırlamamamız gerekiyor. Bize ulaşın, en doğru cevabı bizden alın” dedi.

Hakkari’de çeşitli temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacı Sait Camisi’nde cuma namazı öncesi vaaz verdi. Prof. Dr. Ali Erbaş, bazı televizyon kanalları ile sosyal medyada çıkan konulara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, medya kuruluşlarının ise daha hassas davranmalarını istedi. Kadın ve şiddet konularına da değinen Erbaş, “Kadın ne kadar önemli ise, erkek de kadın için o kadar önemlidir. Zaman zaman kadınlarla ilgili birtakım sorular soruluyor ve biz bunlara cevap veriyoruz. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medyada ihtilaflı konular dile getiriliyor. Spekülasyonlar yapılıyor. Bunlara fırsat vermeyin. Medya yöneticileri bunlara yer vermesin. Sosyal medyada ise fazla paylaşmasınlar. Toplumumuzu ve kadını rahatsız edecek konuları erkanlarda tartışmak, reyting kaygısı ile ekrana taşımak uygun değildir. Huzurumuz için bunlara dikkat etsinler. Bunu yaparak istismara zemin hazırlamamamız gerekiyor. Bize ulaşın, en doğru cevabı bizden alın” dedi.

Aile ve evdeki huzurun çok önemli olduğunu da işaret eden Prof. Dr. Ali Erbaş, “Pek çok ilçede kadın ve ailenin sorunlarını çözmek için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ‘Aile Rehberlik’ büroları açtık. Lütfen bu bürolarımıza müracaat edin. Biz, konularda esasında belli bir birikimi olan ve o konularda doğru neyse onu anlatabilen bir kurumuz. İstiyoruz ki bu konularda milletimiz; Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarına, kurulun vermiş olduğu ve yaptığı açıklamalara kulak versin” şeklinde konuştu.

Cuma namazı sonrası Erbaş, vatandaşlarla ayaküstü sohbet ettikten sonra Hakkari Üniversitesine geçmesi bekleniyor.