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DAKA’dan 3 günlük proje döngüsü yönetimi eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2018 yılı mali destek programları kapsamında Yüksekova’da 3 günlük proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi.Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda bugün son bulacak eğitimde...

DAKA’dan 3 günlük proje döngüsü yönetimi eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2018 yılı mali destek programları kapsamında Yüksekova’da 3 günlük proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi.Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda bugün son bulacak eğitimde...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:34
DAKA’dan 3 günlük proje döngüsü yönetimi eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2018 yılı mali destek programları kapsamında Yüksekova’da 3 günlük proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda bugün son bulacak eğitimde katılımcılar 2018 yılı mali destek programları hakkında bilgilendirilirken, proje yazma ve uygulama konusunda da uygulamalı eğitim aldılar. Eğitmen Kazım Özdağ tarafından 29 Ocak’ta verilmeye başlayan eğitim büyük ilgi gördü. 2018 yılı mali destek programları kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenmesi planlanan projeler için verilen eğitime katılanlar, bölgenin kalkınmasına kaynak sağlayacak fikirlerin desteklenecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı; 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle “Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı” ve “Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”nı açıklamıştı.
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