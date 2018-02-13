Dağgöl Mahallesi büyük tehlike atlattı

Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi’nde bulunan tepeden düşen kaya parçaları korkuya neden oldu.

Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde bulunan 150 metre yükseklikteki Kaletepe’den kaya parçaları yola düştü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, mahalle sakinleri ise korku ve panik yaşadı. 2014-2015 yıllarında kayaların düştüğünü ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirten mahalle sakinleri, yerinde çıkan kayaların tehlike saçmaya devam ettiğini söylediler. Başka yol olmadığı için her gün 150 metre yükseklikteki kayalıkların altında gelip geçmek zorunda kaldıklarını belirten mahalle sakinleri, sabah saatlerinde kaya parçalarının düşmesi neticesinde olası facianın önüne geçildiğini belirttiler.

Sabah saatlerinde yolcu almaya gelirken kayaların düştüğünü belirten bir taksi sürücüsü ise, ölümün kendisini teğet geçtiğini iddia etti.