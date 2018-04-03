Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114578
ALTIN
171.141
DOLAR
3.9773
STERLİN
5.5910
EURO
4.8959

Çukurca’da toprak evler tarihe karışıyor

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde toprak yapılaşma, son yıllarda yerini betonarme binalara bırakmaya başladı.Önceki yıllara kadar bazı resmi kurum binaları dışında nadiren betonarme evlerin görüldüğü...

Çukurca’da toprak evler tarihe karışıyor

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde toprak yapılaşma, son yıllarda yerini betonarme binalara bırakmaya başladı.Önceki yıllara kadar bazı resmi kurum binaları dışında nadiren betonarme evlerin görüldüğü...

03 Nisan 2018 Salı 13:00
Çukurca’da toprak evler tarihe karışıyor

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde toprak yapılaşma, son yıllarda yerini betonarme binalara bırakmaya başladı.

Önceki yıllara kadar bazı resmi kurum binaları dışında nadiren betonarme evlerin görüldüğü Çukurca’da şimdi bu yapılaşmanın yerini betonarme evlere bıraktığı belirtildi. Bölgede huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte toprak evler yıkılarak yerine betonarme binalar dikilmeye başlandı. İlçe merkezindeki toprak evlerin yüzde 30’lara kadar azaldığı ifade edilirken, yıkımların bu hızla devam etmesi halinde toprak evlerin tamamen tarihe karışacağı bildirildi. Daha çok hayvancılık ve çiftçilikle uğraşılan köylerde genellikle toprak yapıların kullanıldığını ifade eden Çukurca ilçesi sakinleri, kış mevsiminde sıcak, yaz mevsiminde ise serin olan toprak evlerin, yapılan bakımlarla uzun sürede ayakta kalabildiğini söylediler. İlçede havaların ısınmasıyla birlikte toprak evlerin bir kısmı yeniden onarılırken, bir kısmının ise yerini betonarme binalara bıraktığını belirten ilçe sakinleri, Üzümlü Sınır Kapısının açılmasıyla birlikte birkaç yıla kadar toprak evlerin yerini tamamen betonarme evlerin alacağını ifade ettiler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu, Yüksekova’da askeri üs bölgelerini ziyaret etti
Bakan Soylu, Yüksekova’da askeri üs bölgelerini ziyaret etti
Hakkari’de yol çalışmaları sürüyor
Hakkari’de yol çalışmaları sürüyor
Şemdinli’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri
Şemdinli’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim