Çukurca’da toprak evler tarihe karışıyor

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde toprak yapılaşma, son yıllarda yerini betonarme binalara bırakmaya başladı.

Önceki yıllara kadar bazı resmi kurum binaları dışında nadiren betonarme evlerin görüldüğü Çukurca’da şimdi bu yapılaşmanın yerini betonarme evlere bıraktığı belirtildi. Bölgede huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte toprak evler yıkılarak yerine betonarme binalar dikilmeye başlandı. İlçe merkezindeki toprak evlerin yüzde 30’lara kadar azaldığı ifade edilirken, yıkımların bu hızla devam etmesi halinde toprak evlerin tamamen tarihe karışacağı bildirildi. Daha çok hayvancılık ve çiftçilikle uğraşılan köylerde genellikle toprak yapıların kullanıldığını ifade eden Çukurca ilçesi sakinleri, kış mevsiminde sıcak, yaz mevsiminde ise serin olan toprak evlerin, yapılan bakımlarla uzun sürede ayakta kalabildiğini söylediler. İlçede havaların ısınmasıyla birlikte toprak evlerin bir kısmı yeniden onarılırken, bir kısmının ise yerini betonarme binalara bıraktığını belirten ilçe sakinleri, Üzümlü Sınır Kapısının açılmasıyla birlikte birkaç yıla kadar toprak evlerin yerini tamamen betonarme evlerin alacağını ifade ettiler.