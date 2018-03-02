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Çukurca’da okuma yazma seferberliği

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde herhangi bir nedenle eğitim öğretim hakkından yaralanamayan ve temel eğitimini tamamlamayan vatandaşlara yönelik okuma yazma seferberliği başlatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan...

Çukurca’da okuma yazma seferberliği

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde herhangi bir nedenle eğitim öğretim hakkından yaralanamayan ve temel eğitimini tamamlamayan vatandaşlara yönelik okuma yazma seferberliği başlatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan...

02 Mart 2018 Cuma 14:41
Çukurca’da okuma yazma seferberliği

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde herhangi bir nedenle eğitim öğretim hakkından yaralanamayan ve temel eğitimini tamamlamayan vatandaşlara yönelik okuma yazma seferberliği başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" sloganıyla yurt genelinde olduğu gibi Çukurca ilçesinde de okuma yazma seferberliği başladı. Çukurca Kaymakamı Temel Ayca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca Eğitim Kalitesini Artırma Projesi (ÇEKAP) kapsamında düzenlenen ve herhangi bir nedenle eğitim öğretim hakkından faydalanamayan veya temel eğitimini tamamlayamayan vatandaşlar için başlatılan okuma yazma seferberliği kurslarında eğitim gören vatandaşları ziyaret ettiler.

Kursa katılanlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Ayca, kursiyerlere kırtasiye malzemeleri dağıtımının ardından okuma yazmayı en hızlı öğrenen kursiyerlerin ödüllendirileceğini söyledi.

İlçe merkezi ve köylerdeki 9 okulda 181 kadın, 9 erkek olmak üzere toplam 190 kişinin okuma yazma seferberliğinde faydalandığı belirtildi.
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