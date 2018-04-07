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Çocuklar tarafından bulunan mayın imha edildi

Irak sınırında buluna Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında çocuklar tarafından bulunan mayın güvenlik güçleri tarafından imha edildi.Öğle saatlerinde Çukurca ilçesi 49. Nolu sınıf taşı bölgesinde oyun oynayan çocuklar buldukları...

Çocuklar tarafından bulunan mayın imha edildi

Irak sınırında buluna Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında çocuklar tarafından bulunan mayın güvenlik güçleri tarafından imha edildi.Öğle saatlerinde Çukurca ilçesi 49. Nolu sınıf taşı bölgesinde oyun oynayan çocuklar buldukları...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:56
Çocuklar tarafından bulunan mayın imha edildi

Irak sınırında buluna Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında çocuklar tarafından bulunan mayın güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Öğle saatlerinde Çukurca ilçesi 49. Nolu sınıf taşı bölgesinde oyun oynayan çocuklar buldukları ve mayın olduğu iddia edilen cismi güvenlik güçlerine bildirdi. Çevre güvenliğini alan güvenlik güçleri mayın olduğu belirtilen cismi kontrollü bir şekilde patlattıldığı belirtildi. Güvenlik güçleri ise duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür ederek, bilmedikleri cisimlere dokunmaması uyarısında bulundular.
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