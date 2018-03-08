Böbrek hastası Bahar’a yardım eli

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yaşayan ve böbrekleri yüzde 18 çalışan 14 yaşındaki Bahar Salim’e Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü sahip çıktı.

ASP İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İhlas Haber Ajansının (İHA) gündeme getirdiği “Hakkarili Bahar yaşamak istiyor” haberi üzerine İl Müdürü Salih Kaya’nın talimatlarıyla ivedi bir şekilde Doğanyurt köyünde ikamet eden Salim ailesinin böbrek yetmezliği yaşayan kızı Bahar Salim’in ziyaret edildiği belirtildi. Açıklamada, “Salim ailesi, ikamet ettiği hanede ziyaret edilerek baba Osman Salim ve böbrek yetmezliği yaşayan Bahar Salim ile görüşme sağlanmıştır. Yapılan görüşmede, baba Osman Salim’in aynı hanede ikamet eden 12 çocuğunun olduğunu ve çocuklarından 5’inin okula devam ettiklerini, ancak Bahar Salim’in mevcut rahatsızlığı yüzünden öğrenim hayatına devam edemediğini, geçirdiği nöbetler yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldığını ifade etmiştir. Baba Osman Salim, çocuklarından Abdulhaluk’un da ciğerinde kist olduğunu belirtmiştir” denildi.

ASP İl Müdürü Salih Kaya ise, devlet olarak mağdur olan ailelerin yanında olacaklarını ve Salim ailesinin tespit edilen diğer ihtiyaçlarının da ilgili kurumlara bildirileceğini söyledi.

Salim ailesi ise, seslerini duyuran İHA çalışanlarına ve buna kayıtsız kalmayarak köye gelip sıkıntılarını yerinde dinleyen ve yardımcı olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ederek başarıların devamını dilediler.