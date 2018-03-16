Başkan Vekili Epcim, su deposu çalışmalarını denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, içme suyu çalışmalarını denetledi.

Hakkari Belediye Başkanlığının “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında yapılan ‘Hakkari Merkez İçme Suyu’ projesinin çalışmaları sene başından buyana aralıksız sürüyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan Yardımcısı Vekili Erhan Okay ve beraberindeki teknik heyet, şehir içi içme suyu depolar arası genel bağlantı çalışmaları kapsamında Sümbül Mahallesi’ndeki depo bağlantı çalışmalarını denetledi.

Sene başından bu yana içme suyu çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, kentin içme suyu sorununu kökten çözmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ettiler.