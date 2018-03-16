Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116976
ALTIN
165.044
DOLAR
3.9074
STERLİN
5.4366
EURO
4.7997

Başkan Vekili Epcim, su deposu çalışmalarını denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, içme suyu çalışmalarını denetledi.Hakkari Belediye Başkanlığının “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında yapılan ‘Hakkari Merkez İçme Suyu’ projesinin çalışmaları sene başından...

Başkan Vekili Epcim, su deposu çalışmalarını denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, içme suyu çalışmalarını denetledi.Hakkari Belediye Başkanlığının “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında yapılan ‘Hakkari Merkez İçme Suyu’ projesinin çalışmaları sene başından...

16 Mart 2018 Cuma 14:47
Başkan Vekili Epcim, su deposu çalışmalarını denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, içme suyu çalışmalarını denetledi.

Hakkari Belediye Başkanlığının “2017 Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamında yapılan ‘Hakkari Merkez İçme Suyu’ projesinin çalışmaları sene başından buyana aralıksız sürüyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan Yardımcısı Vekili Erhan Okay ve beraberindeki teknik heyet, şehir içi içme suyu depolar arası genel bağlantı çalışmaları kapsamında Sümbül Mahallesi’ndeki depo bağlantı çalışmalarını denetledi.

Sene başından bu yana içme suyu çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, kentin içme suyu sorununu kökten çözmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ettiler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari’de kısa süreli dolu yağışı
Hakkari’de kısa süreli dolu yağışı
Hakkari’de “Hakkari’de Kadın Girişimci Olmak” paneli
Hakkari’de “Hakkari’de Kadın Girişimci Olmak” paneli
Sınırda ‘Kadınlar Günü’ etkinliği
Sınırda ‘Kadınlar Günü’ etkinliği

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim