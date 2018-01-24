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Başkan Mulamahmutoğlu’ndan dengbejlere ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Mahmut Mulamahmutoğlu, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Fegiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezinde dengbejlerle bir araya geldi.AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Mahmut...

Başkan Mulamahmutoğlu’ndan dengbejlere ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Mahmut Mulamahmutoğlu, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Fegiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezinde dengbejlerle bir araya geldi.AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Mahmut...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:31
Başkan Mulamahmutoğlu’ndan dengbejlere ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Mahmut Mulamahmutoğlu, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Fegiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezinde dengbejlerle bir araya geldi.

AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Mahmut Mulamahmutoğlu, Fegiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezindeki dengbejlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Dengbejlerin tarihe ışık tuttuğunu ifade eden

Mulamahmutoğlu, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fegiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten dengbejlerin çalışmaları, kentin ve bölgenin tarihine ışık tutan önemli çalışmalardır. Dengbejler ile bölgenin acı ve sevinçlerinin şarkılarla dillendiriliyor ve bu kültürel anlamda birçok öneme sahiptir. Bölge halkının yaşam biçimini, gelenek, göreneklerini yansıtan ve bölge kültüründe önemli bir yere sahip olan dengbejlik geleneğini yaşatabilmek için çalışma yürüten dengbejler, adeta tarihe ışık tutuyor. Sadece şarkılarla tarihe ışık tutmayan dengbejler, yaptıkları tarihi çalışmalar ile de bölge halkının tarihini yakından inceliyor. Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hizmetlerinden çok memnunuz. Yapılan kültürel çalışmalardan ve hizmetlerden vatandaşlarımız mutlu oluyor. Hakkari halkına yakışır, daha nezih, temiz, sağlıklı ve çağdaş bir ortamda yaşıyor olduklarını görmek, bizim için mutlulukların en büyüğü" dedi.
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