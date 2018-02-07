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Başbakan Yardımcısı Işık Hakkari’den ayrıldı

Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ildeki incelemelerini ardından Yüksekova ilçesine hareket etti.Dün Hakkari’ye gelen valilik, belediye, esnaf ve AK Parti’yi ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,...

Başbakan Yardımcısı Işık Hakkari’den ayrıldı

Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ildeki incelemelerini ardından Yüksekova ilçesine hareket etti.Dün Hakkari’ye gelen valilik, belediye, esnaf ve AK Parti’yi ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:14
Başbakan Yardımcısı Işık Hakkari’den ayrıldı

Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ildeki incelemelerini ardından Yüksekova ilçesine hareket etti.

Dün Hakkari’ye gelen valilik, belediye, esnaf ve AK Parti’yi ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, geceyi Hakkari’de geçirdi. Işık sabah saatlerinde bir otelde kanaat önderleri ile bir araya geldi. Basına kapalı olan toplantıda ilin sorun ve sıkıntılarının görüşüldüğü belirtildi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Yüksekova ilçesine geçtiler.
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