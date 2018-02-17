Bal kutusu içerisine tuzaklanmış EYP imha edildi

Hakkari’nin Ceylanlı Köyü Sütçüler ve Yığınlı Mahallelerine giden stabilize yola PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca bal kutusuna tuzaklanan EYP imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 Şubat 2018 günü ilimiz merkez Ceylanlı Köyü Sütçüler ve Yığınlı mahallelerine giden stabilize yola, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı (EYP) tuzaklandığı bilgisi edinilmesi üzerine icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; arı kovanı ve metal bal kutusu içerisine tuzaklanmış vaziyette 2 adet EYP ile EYP’lerin uzaktan patlatılması için hazırlanmış 700 metre uzunluğundaki kablo tespit edilmiştir. Tespit edilen malzemeler Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ ) timi tarafından usulüne uygun olarak imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.