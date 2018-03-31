Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897

Bakan Soylu, Yüksekova’da askeri üs bölgelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan askeri üs bölgelerini ziyaret ederek terörle mücadele eden Mehmetçik’e moral verdi.Bakan Soylu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen...

Bakan Soylu, Yüksekova’da askeri üs bölgelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan askeri üs bölgelerini ziyaret ederek terörle mücadele eden Mehmetçik’e moral verdi.Bakan Soylu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen...

31 Mart 2018 Cumartesi 19:29
Bakan Soylu, Yüksekova’da askeri üs bölgelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan askeri üs bölgelerini ziyaret ederek terörle mücadele eden Mehmetçik’e moral verdi.

Bakan Soylu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi toplantısına katıldıktan sonra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu ve şarkıcı Yusuf Güney ile birlikte helikopterle Yüksekova bölgesindeki askeri üs bölgesine gitti.

Bakan Soylu ve beraberindekiler ilk olarak Şehit Jandarma Uzaman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu Üs Bölgesi’ndeki askerleri ziyaret etti. Burada askerlerle yemek yiyen Bakan Soylu, telefonla Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve bazı iş adamlarıyla görüştü. Bakan Soylu ve beraberindekileri daha sonra Yüksekova Evliyetepe Üs Bölgesi’ne giderek buradaki askerleri ziyaret etti. Askerlerle tek tek ilgilenen Bakan Soylu, mevzileri inceleyip askerlerle hatıra fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu, sonra olarak Yüksekova ilçesinde inşaatı devam eden Polis Özel Harekat Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden kısa bilgi alan Bakan Soylu, akşam saatlerinde Yüksekova’dan ayrıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari’de yol çalışmaları sürüyor
Hakkari’de yol çalışmaları sürüyor
Şemdinli’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri
Şemdinli’de 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri
Şemdinli’de öğrencilere kitap hediye edildi
Şemdinli’de öğrencilere kitap hediye edildi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim