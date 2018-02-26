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Umreciler dualarla uğurlandı

Bursa’dan kutsal topraklara giden 194 kişilik kafile Yenişehir Havaalanı’ndan dualarla yola çıktı.Yenişehir Havaalanına gelen umre kafilesi burada gümrük işlemlerini yaptırdıktan sonra Türk Hava Yollarına ait uçakla Medine’ye gitti....

Umreciler dualarla uğurlandı

Bursa’dan kutsal topraklara giden 194 kişilik kafile Yenişehir Havaalanı’ndan dualarla yola çıktı.Yenişehir Havaalanına gelen umre kafilesi burada gümrük işlemlerini yaptırdıktan sonra Türk Hava Yollarına ait uçakla Medine’ye gitti....

26 Şubat 2018 Pazartesi 18:57
Umreciler dualarla uğurlandı

Bursa’dan kutsal topraklara giden 194 kişilik kafile Yenişehir Havaalanı’ndan dualarla yola çıktı.

Yenişehir Havaalanına gelen umre kafilesi burada gümrük işlemlerini yaptırdıktan sonra Türk Hava Yollarına ait uçakla Medine’ye gitti. Yakınlarını yolcu etmek için havaalanına gelen yakınları ile kutsal topraklara gidecek vatandaşlar arasında duygulu anlar yaşandı. Mukaddes topraklara gidenler, “Kendisi burada gönlü orada olan herkese Rabbim bu yolculuğu nasip etsin” dedi.

Turizm acentesi yetkilileri, “Kasım ayından bu güne kadar 1800 yolcumuzu Yenişehir havalimanından Türk Hava yolları ile uçurduk. Bugünde 194 yolcumuz ile Medine’ye gidiyoruz” diye konuştu.
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