Üç yaşında satranca başlayan Efe’nin hayali ‘grand master’ olmak

Bolu’da 3 yaşında satranca başlayan Efe Metehan Yavuz’un en büyük hayali grand master olarak anılan ‘büyük usta’ unvanını kazanmak. 12 yaşındaki Efe, küçük yaşına rağmen bugüne kadar yüzlerce madalya kazandı.

Bolu’da özel bir okulda eğitim gören 6’ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Efe Metehan Yavuz, 3 yaşında taşları dizerek başladığı satrançta büyük başarılar elde ediyor. Küçük yaşına rağmen Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa’da edindiği derecelerle öğretmenlerinin ve ailesinin gurur kaynağı olan Efe Metehan Yavuz, kendisinin ‘junior master’ olduğunu ve ileride büyük ustalara verilen unvan olan ‘grand master’ olmak istediğini söyledi.

Satrancı babasının ağabeyine, onun da kendisine öğrettiğini anlatan Efe, satranç oynamayı sevdiğini ve herkese tavsiye ettiğini ifade ederek, “Derslerimde başarılıyım. Satranç matematiğimi geliştiriyor. Bence satranca herkes başlasın. Çünkü satranç dersi geliştiriyor, beyni, zekayı geliştiriyor” dedi.

İspanya Galiçya’da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanan Efe, “3-16 Kasım’da İspanya Galiçya’da dünya şampiyonası düzenlenecek. Orada da ilk 3’e girmek istiyorum. Bu konuda iddialıyım. En büyük hayalim grand master denilen bir unvan var, onu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

12 yaşındaki satranç ustası Efe Metehan Yavuz, satrançta idolünün ise dünya sıralamasında 39’uncu sırada olduğunu söylediği hocası Rauf Mamedov olduğunu belirtti.