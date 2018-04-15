Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

Üç yaşında satranca başlayan Efe’nin hayali ‘grand master’ olmak

Bolu’da 3 yaşında satranca başlayan Efe Metehan Yavuz’un en büyük hayali grand master olarak anılan ‘büyük usta’ unvanını kazanmak. 12 yaşındaki Efe, küçük yaşına rağmen bugüne kadar yüzlerce madalya kazandı.Bolu’da özel bir...

Üç yaşında satranca başlayan Efe’nin hayali ‘grand master’ olmak

Bolu’da 3 yaşında satranca başlayan Efe Metehan Yavuz’un en büyük hayali grand master olarak anılan ‘büyük usta’ unvanını kazanmak. 12 yaşındaki Efe, küçük yaşına rağmen bugüne kadar yüzlerce madalya kazandı.Bolu’da özel bir...

15 Nisan 2018 Pazar 14:29
Üç yaşında satranca başlayan Efe’nin hayali ‘grand master’ olmak

Bolu’da 3 yaşında satranca başlayan Efe Metehan Yavuz’un en büyük hayali grand master olarak anılan ‘büyük usta’ unvanını kazanmak. 12 yaşındaki Efe, küçük yaşına rağmen bugüne kadar yüzlerce madalya kazandı.

Bolu’da özel bir okulda eğitim gören 6’ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Efe Metehan Yavuz, 3 yaşında taşları dizerek başladığı satrançta büyük başarılar elde ediyor. Küçük yaşına rağmen Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa’da edindiği derecelerle öğretmenlerinin ve ailesinin gurur kaynağı olan Efe Metehan Yavuz, kendisinin ‘junior master’ olduğunu ve ileride büyük ustalara verilen unvan olan ‘grand master’ olmak istediğini söyledi.

Satrancı babasının ağabeyine, onun da kendisine öğrettiğini anlatan Efe, satranç oynamayı sevdiğini ve herkese tavsiye ettiğini ifade ederek, “Derslerimde başarılıyım. Satranç matematiğimi geliştiriyor. Bence satranca herkes başlasın. Çünkü satranç dersi geliştiriyor, beyni, zekayı geliştiriyor” dedi.

İspanya Galiçya’da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanan Efe, “3-16 Kasım’da İspanya Galiçya’da dünya şampiyonası düzenlenecek. Orada da ilk 3’e girmek istiyorum. Bu konuda iddialıyım. En büyük hayalim grand master denilen bir unvan var, onu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

12 yaşındaki satranç ustası Efe Metehan Yavuz, satrançta idolünün ise dünya sıralamasında 39’uncu sırada olduğunu söylediği hocası Rauf Mamedov olduğunu belirtti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
(Özel Haber) Çocukların suyla oyunu görevliye zor anlar yaşattı
(Özel Haber) Çocukların suyla oyunu görevliye zor anlar yaşattı
Şengül nine çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Şengül nine çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Evlerinin bodrumunda yetiştirdiği Kaliforniya solucanı geçim kapısı oldu
Evlerinin bodrumunda yetiştirdiği Kaliforniya solucanı geçim kapısı oldu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim