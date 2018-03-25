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Tel-Rıfatlı aileler PKK\PYD’nin zulmünden kaçtı

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde yaşarken, terör örgütü PKK\PYD’nin zulmüne uğrayan ve bölgeden kaçan aile, Zeytin Dalı Harekatına destek veriyor. Aile, Tel Rıfat’ın bir an önce teröristlerden temizlenmesini istiyor.Suriye’nin Tel...

Tel-Rıfatlı aileler PKK\PYD’nin zulmünden kaçtı

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde yaşarken, terör örgütü PKK\PYD’nin zulmüne uğrayan ve bölgeden kaçan aile, Zeytin Dalı Harekatına destek veriyor. Aile, Tel Rıfat’ın bir an önce teröristlerden temizlenmesini istiyor.Suriye’nin Tel...

25 Mart 2018 Pazar 11:31
Tel-Rıfatlı aileler PKK\PYD’nin zulmünden kaçtı

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde yaşarken, terör örgütü PKK\PYD’nin zulmüne uğrayan ve bölgeden kaçan aile, Zeytin Dalı Harekatına destek veriyor. Aile, Tel Rıfat’ın bir an önce teröristlerden temizlenmesini istiyor.

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde yaşarken, kendilerine ait bölgeye gelen PKK\PYD’li teröristlerin gelmesiyle zor günler geçiren aile, zulümden kaçarak Azez’e bağlı Havar Kilis Köyüne yerleşti. Ailenin aklında ise, geride bıraktıkları evleri ve yakınları kaldı. 3 çocuk babası Hasan Sibliy’in iki kardeşi de ÖSO saflarında PKK\PYD’ye karşı mücadele ederken yaralandı. Türkiye’nin mazlum ve mağdurlara elini uzattığını belirten Hasan Sibliy, “Türkiye bizi zalimlerin elinden kurtardı” dedi.

Terör örgütlerinden zulüm gördüğünü ifade eden Tel Rıfatlı Hasan Sibliy, “Terör örgütleri karşısında Türkiye bize sahip çıktı. Afrin Operasyonu’nu başlattı. Bir insan yaralandığında burada ambulans yok, hastane yok, sağ olsun direk Türkiye’ye götürüyorlar. Türkiye’ye gitmese bu adam ölecek. Benim hanımım yaralandı. Tel Rıfat’tan Türkiye götürene kadar eli kopuyordu. En azından bizim çocukların okuma yazma imkanı olsaydı durum farklı olacaktı. Çocuklar ne okumasını ne de yazmasını biliyor, adını bile yazamıyorlar. Biz zalimin karşısına çıktık, karşımıza ise onlarca zalim çıktı. Şimdiki çocuklara adını yaz desek yazamıyorlar. Eskiden çocuklar çıkar futbol oynardı. Şimdiki çocuklar ise çıkıp silahla oynuyor. Bizim gençliğimiz geçti, umarım şimdiki çocuklar okumasını yazmasını öğrenir. Sağ olsun Türk kardeşlerim Afrin’i temizledi. Kardeşlerimden biri yaralandı. Kilis’e gitti. Oraya gitmeseydi şimdi ölmüştü. Amcamın oğlu şehit oldu" diye konuştu.

“Çocuklarımı savaşın ortasında doğurdum”

Hasan Sibliy’nin eşi Um Ahmed ise çocuklarını savaşın ortasında doğurduğunu ifade ederek, “Okula gitmeye onlarında hakkı var. PYD, geldi bizi evlerimizden çıkardı, Azez’i vurmaya başladılar. Beni yaraladılar, kolum o yüzden sakat" şeklinde konuştu.

Aile şimdilerde ise ÖSO’nun kontrolünde bulunan Havar Kilis bölgesinde yaşıyor.
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