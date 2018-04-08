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Suriyeli Shala, gitar özlemini MABESEM’de gideriyor

Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen milyonlarca kişiden biri olan Suriyeli Akademisyen Mohammed Abou Shala da, Gitar'a olan özlemini Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gideriyor. 

Suriyeli Shala, gitar özlemini MABESEM’de gideriyor

Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen milyonlarca kişiden biri olan Suriyeli Akademisyen Mohammed Abou Shala da, Gitar'a olan özlemini Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gideriyor. 

08 Nisan 2018 Pazar 16:02
Suriyeli Shala, gitar özlemini MABESEM’de gideriyor

Sanat Merkezinde Gitar Öğretmeni Mutlu Gedik ile çalışmalara başlayan Akademisyen Mohammed Abou Shala aldığı eğitimin ardından Flamenko Gitar tarzında mini konserlere eşlik ediyor. 
Malatya'yı çok sevdiğini belirten 36 yaşındaki Akademisyen Mohammed Abou Shala, Suriye'den Malatya'ya gelişini ve Sanat Merkezi ile tanışma sürecinden bahsederek, “Ben Halepliyim. Halep'de İngilizce alanında Akademisyen olarak görev yapıyordum. Ülkemizde savaş çıkınca Malatya'da bulunan bir arkadaşımın aracılığıyla buraya geldim. 3.5 yıldır Malatya'dayım. İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde Akademisyen olarak görev yapıyorum. Üniversitede çalışmaya başlayınca Malatya'da sosyal olarak neler yapabilirim diye araştırırken arkadaşlarım Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinden bahsettiler. Daha sonra ailemle buraya gezmeye gelince gitar atölyesini gördüm ve çok sevindim. Mutlu hocayla tanışarak, gitara olan ilgimden bahsettim. Hocamız hemen gel başla deyince kursa başladım. Daha önce Suriye’de de gitar dersi alıyordum. Savaş başlayınca gitar dersim yarım kaldı. 1.5 yıldır Sanat Merkezine geliyorum. Burayı çok beğendim. Burası benim ikinci evim. Burada hoca- öğrenci ilişkisinden öte kardeş ilişkisi var. Mutlu Hocamız Flamenko tarzında çok başarılı. Flamenko zor bir tarz. Bence Malatya'da böyle imkânlar varken, yeteneği olanların kendilerine sunulan bu fırsatları değerlendirmesi lazım” şeklinde konuştu. 
Sanat Merkezi Gitar eğitmeni Mutlu Gedik ise, "Hocamız çok yetenekli biri. Her konuda kendine bir şeyler katıyor. Hocamızla mini konserler vermeye başladık. Amacımız, gitar konusunda Malatya'ya Flamenko tarzını tanıtmak. Malatya'da enstrümantal müzik çok az. Duyguyu biraz da müzik anlatsın istiyoruz. Buraya gelen öğrenci popüler gitar öğrenmeye çalışıyor. Öğrencilerimiz Klasik, Flamenko, Caz tarzında çalmayı öğrenirlerse dünyaya açılabilirler. Sanatsal anlamda istediğimiz yere ulaşmak için ailelerimizin çocuklarına destek olması lazım” diyerek, ilgi duyanları Sanat Merkezine davet etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Akademisyen Mohammed Abou Shala
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