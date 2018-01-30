SIRRI 'SAYGI'

8 çocuk, 30 torun ve 22 tane de torun çocuğu bulunan Süleyman Paşa ve Zeynep Kandemir çifti için özel bir restoranda sürpriz kutlama hazırlandı. Kutlama programından habersiz restorana gelen ve alkışlarla karşılanan çift, gördükleri tablo karşısında neye uğradığını şaşırdı. Hazırlanan kutlama programı karşısında mutluluklarını gizleyemeyen çift daha sonra evliliklerinin sırrını paylaştı.



“Karı-koca arasında saygı çok önemli”

Beraber geçirdikleri 72 yılın sırının saygı ve sevgiden geçtiğini vurgulayan Süleyman Kandemir, eşiyle görücü usulüyle evlendiğini dile getirdi. Kandemir, "72 yıldır evliyiz, birbirimize olan saygımızı asla yitirmedik. Ben konuşurdum o susardı, o konuşurdu ben susardım, birimize saygımız ve sevgimiz vardı. Biz görücü usulü ile evlendik, birbirimizi seviyoruz. Şimdi ise gençler birbirlerini sözde tanıyarak evleniyorlar sonra da anlaşamayıp boşanıyorlar. Şimdiki nesil, kendi kendilerine evlilik kararı alıyorlar. Annenin, babanın, ailenin ne dediğine bakmıyorlar. Bir birlerini seviyorlarsa hemen evleniyorlar. Doğal olarak bu da, bazı aileler arasında problem olurken, çiftler ise boşanıyorlar. Eskiden böyle bir şey yoktu, kimin ailesi daha dürüst, kimin ailesi daha sağlam olduğu kontrol edip sorulurdu. Eskiden, söz babada biterdi şimdi ise çocuklar evlilik kararı alıyor. Babanın ailenin sözünü fazla da dinlemiyorlar” dedi.



"Eşimle evliliğim çok güzel geçti"

Eşiyle tanışma ve evlenme hikayesini anlatan Kandemir, “Benim babam eşimi bana istemek için devamlı kayın babamın yanına gider halini hatırını sorardı. Bizim zamanımızda aile karar alınca, çocuklara bir şey düşmezdi. Babam eşimin babası ile görüştükten sonra, evlilik kararı aldılar. Ben eşimle görücü usulü ile evlendim. Önceleri örf ve adetlerimiz çok farklıydı. Örneğin ben, babam ve diğer erkek kardeşlerim ayrı bir sofrada yemek yerdik. Annem, kız kardeşlerim ve eşim ise başka bir sofrada yemeklerini yerdi. Eşimin, babamın yanında bir gün yemek yediğini görmedim. Eskiden adetlerimiz törelerimiz böyle idi. Biz bu örf ve adetlerle büyüdük, bu saygı ile büyüdük. Evliliğimizin sarsılmaması da bu saygıdan kaynaklı. Eşimle genç yaşta evlendim. Eşim de ben de 1929 yılında doğmuşuz. Şuan evliliğimizin 72. yılını kutluyoruz, ailemizin sürprizi ile. Eşimle evliliğim çok güzel geçti, çok güzel bir aile ortamı içerisinde yaşadık. Sözümüz de, gönlümüz de aynıydı ve bu nedenle 72 yılı devirdik, Allah’a şükürler olsun” şeklinde konuştu.



“Görücü usulü ile evlenin”

Gençlere görücü usulü ile evlenme tavsiyesinde bulunan Zeynep Kandemir ise “Eşimle ben birbirimize saygı ve sevgide asla kusur etmedik. Yeni nesle buradan seslenmek istiyorum: Saygı ve sevgi çok önemli. Eşimle ben bir birimize saygı ve sevgi ile bağlandık. Sekiz çocuğumuz oldu bir gün kucağıma alıp doktora götürmedim. Kurban olduğum Allah, yetti bize. Biz görücü usulü ile evlendik. Buradan gençlere de sesleniyorum: Sizler de görücü usulü ile evlenin, görücü usulü evlendiğiniz zaman evlilikleriniz uzun vadeli devam eder. Hemen tanışıp evlendiğini zaman, ‘seviyorum’ dediğiniz zaman ise şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrılıyorsunuz. Aileleriniz ve siz huzursuz oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.



"Annem ile babam örnek bir çift"

Çiftin en büyük oğlu İsmail Kandemir, “Böyle bir mutlu yuvanın herkese nasip olmasını Allah’tan diliyorum. Annem ve babam gerçekten örnek bir çift. Herkese böyle bir evlilik diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Çiftin en büyük torunu Hacı Mahmut Kandemir ise duygularını şu cümlelerle paylaştı:

“Böyle güzel, mutlu ve geniş bir ailemiz olduğu için çok mutluyum. Dedeme de, babaanneme de bize örnek bir aile kurdukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok gurur verici bir şey, bizlere örnek oluyorlar. Onların yüzüne baktığınız zaman mutluluklarını görebiliyorsunuz. Biz büyük bir aileyiz, dedem, babaannem, çocukları, torunları hep bir aradayız, gayet mutluyuz."

Çiftin bir diğer torunu Alperen Deniz de, “Dedemin kız çocuğundan torunuyum. Onlarla gurur duyuyorum, boşanmak isteyen çiftler dedeme ve anneanneme baksın” dedi.

Organizasyonu hazırlayan çiftin kızları Nezaket Tunç ise anne ve babasının böyle bir organizasyondan haberi olmadığını, çiftin çocuklarını, torunlarını, torunlarının çocuklarını karşılarında görünce çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çiftin damadı ve aynı zamanda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz de kayınbabası ve kayınvalidesinin Türk toplumuna örnek olması gerektiğini aktararak, evlilikte en önemli maddenin saygı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından pasta kesildi.