Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

Şengül nine çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde ülke genelinde başlatılan “Okuma-Yazma Seferberliği” kursuna katılan 76 yaşındaki Hataylı Şengül Aykın, çocukluk...

Şengül nine çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde ülke genelinde başlatılan “Okuma-Yazma Seferberliği” kursuna katılan 76 yaşındaki Hataylı Şengül Aykın, çocukluk...

15 Nisan 2018 Pazar 11:01
Şengül nine çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde ülke genelinde başlatılan “Okuma-Yazma Seferberliği” kursuna katılan 76 yaşındaki Hataylı Şengül Aykın, çocukluk hayali olan okuma yazmayı öğrendi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin açtığı okuma yazma kursuna katılan 7 çocuk annesi ve onlarca torun sahibi Şengül Aykın, bir elinde bastonu, bir elinde kitapları ile kursa gidiyor. Kursta okuma yazma hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlulu olduğunu söyleyen Şengül nine, "Çocukken herkes okula giderken bende onlar gibi okula gitmeyi çok istediğim halde bana ‘Kızlar okur mu? Ne yapacaksın okuyup da. Erkek çocuklar okur’ diyerek kızdılar. Her zaman benim içimde kaldı o sözler, okutmadılar beni. Bundan dolayı okumayı yazmayı çok istiyorum" dedi.

Yıllardır araçların üzerinde ve etrafında gördüğü yazıları okuyamadığını anlatan Şengül nine, “Bana bir kötülük etmek isteyen ve beni yanlış yönlere sevk etmek isteyenlerin tuzağına düşmemek için okumaya karar verdim. Bir harf okuduğum zaman çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

Kursiyerleri ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem, okuma yazma seferberliği kapsamında 65 kurs açtıklarını, 600’ün üzerinde kursiyerin eğitime devam ettiğini söyledi. Erdem, “Şengül teyzemiz de daha önce hiç okuma yazma bilmiyorken geldi çok kısa bir süre içerisinde okumayı ve yazmayı çözerek öğrendi” dedi.

Kurs sonrasında merdivenleri bir bir bastonu yardımıyla inerek etrafında gördüğü yazıları okumaya çalışan Şengül nine, evinin yolunu tutuyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlerinin bodrumunda yetiştirdiği Kaliforniya solucanı geçim kapısı oldu
Evlerinin bodrumunda yetiştirdiği Kaliforniya solucanı geçim kapısı oldu
Bu köyde herkes okuyor
Bu köyde herkes okuyor
Nüfusta 20 yıl ölü gözüken vatandaşın yürek burkan dramı
Nüfusta 20 yıl ölü gözüken vatandaşın yürek burkan dramı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim