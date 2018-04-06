Polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü kutlanıyor

Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor.

Heykel meydanında yapıla törene İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Veysi Oktay, Hava Meydan Komutanı Albay Hakan Cirit, Jandarma Komutanı Üstteğmen Burak Dural, İlçe Emniyet müdürü Bülent Albayrak kurum ve oda başkanlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri katıldı. Anıta çelenk koyulması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören, Emniyet Amirliği noktasında Emniyet Müdürü Bülent Albayrak’ın tebrikleri kabul etmesi ile son buldu. Bülent Albayrak, "173’üncü yıldönümünde, Türk polis teşkilatı, memleketimiz ve milletimizin bekası için canıyla, malıyla çalışmaya devam ediyor. Bundan sonra da başta Yenişehir olmak üzere Türkiye’nin huzuru için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.