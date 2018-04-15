Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

(Özel Haber) Çocukların suyla oyunu görevliye zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde parktaki oyun grubunu suyla yıkamaya çalışan görevli, çocukların hortumun önüne gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Görevlinin kovalamaya çalıştığı çocuklar, baştan aşağı ıslanarak eğlenirken,...

(Özel Haber) Çocukların suyla oyunu görevliye zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde parktaki oyun grubunu suyla yıkamaya çalışan görevli, çocukların hortumun önüne gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Görevlinin kovalamaya çalıştığı çocuklar, baştan aşağı ıslanarak eğlenirken,...

15 Nisan 2018 Pazar 12:13
(Özel Haber) Çocukların suyla oyunu görevliye zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde parktaki oyun grubunu suyla yıkamaya çalışan görevli, çocukların hortumun önüne gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Görevlinin kovalamaya çalıştığı çocuklar, baştan aşağı ıslanarak eğlenirken, sıcak havada serinlemenin de keyfini yaşadı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde belediyede çalışan park görevlisi, toz ve toprak nedeniyle kirlenen parkı yıkamak için musluğa hortumu taktı. Oyun grubunun etrafını yıkamaya çalışan görevli, bir anda etrafını saran çocuklar nedeniyle zor anlar yaşadı. Görevlinin ikazına rağmen oyun grubunun yanından ayrılmayan çocuklar, hortumdan gelen suyun önüne geçti. Görevlinin ikaz ve çabalarına rağmen hortumdan gelen suyun önünde duran çocuklar baştan aşağı ıslandı. Tüm çabalarına rağmen çocukları uzaklaştıramayan görevli, etrafa su sıkarak çocukların serinlemesine izin verdi. Çocuklar, parkta eğlenirken sıcak havada serinlemenin de keyfini sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şengül nine çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Şengül nine çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Evlerinin bodrumunda yetiştirdiği Kaliforniya solucanı geçim kapısı oldu
Evlerinin bodrumunda yetiştirdiği Kaliforniya solucanı geçim kapısı oldu
Bu köyde herkes okuyor
Bu köyde herkes okuyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim