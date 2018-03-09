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Öğrenciler Mehmetçiğe mektup yazdı, cevşen gönderdi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de lise öğrencileri, Afrin’deki Mehmetçiklere terlerini silsinler diye mendil, ayaklarına taş değmesin diye cevşen gönderdi, manevi destek olmak amacıyla da mektup yazdı.Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu...

Öğrenciler Mehmetçiğe mektup yazdı, cevşen gönderdi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de lise öğrencileri, Afrin’deki Mehmetçiklere terlerini silsinler diye mendil, ayaklarına taş değmesin diye cevşen gönderdi, manevi destek olmak amacıyla da mektup yazdı.Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu...

09 Mart 2018 Cuma 13:53
Öğrenciler Mehmetçiğe mektup yazdı, cevşen gönderdi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de lise öğrencileri, Afrin’deki Mehmetçiklere terlerini silsinler diye mendil, ayaklarına taş değmesin diye cevşen gönderdi, manevi destek olmak amacıyla da mektup yazdı.

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de terör örgütü mensuplarına karşı mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetlerine manevi destek sağlamak amacıyla mektup kampanyası düzenledi. Gençler mektupların yanı sıra Mehmetçiğin ayaklarına taş değmesin diye cevşen, terlerini silsinler diye mendil ve ayrıca helva paketlediler.

11. sınıf öğrencisi Pakize Albayrakoğlu, amaçlarının askerleri motive etmek ve onlara manevi destek sağlamak olduğunu dile getirerek, "Okulumuzun yönetimi bu kampanyayı geliştirdi. Kampanyanın manevi boyutunun daha kuvvetli olabileceğini düşündük. Biz askerimizin ayağına taş değmesin diye onlara cevşen hazırladık. Terlerini silebilsinler diye yanına mendiller koyduk ve içerisine duygu dolu mektuplarımızı ve helva yerleştirdik. Biz onları motive etmek istedik" ifadelerinde bulundu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan malzemeler büyük bir titizlikle paketlendi.
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