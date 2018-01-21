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Mehmet Kamil şehadetinin 98. yıldönümünde unutulmadı

Mehmet Kamil’in şehit edilişinin 98. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen “Şehitkamil’de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” üzerine sohbetler programı büyük ilgi gördü.Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Şehitkamil’de...

Mehmet Kamil şehadetinin 98. yıldönümünde unutulmadı

Mehmet Kamil’in şehit edilişinin 98. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen “Şehitkamil’de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” üzerine sohbetler programı büyük ilgi gördü.Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Şehitkamil’de...

21 Ocak 2018 Pazar 14:33
Mehmet Kamil şehadetinin 98. yıldönümünde unutulmadı

Mehmet Kamil’in şehit edilişinin 98. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen “Şehitkamil’de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” üzerine sohbetler programı büyük ilgi gördü.

Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Şehitkamil’de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” üzerine sohbetler programının moderatörlüğünü Asım Mıhçıoğlu yaptı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Mehmet Kamil’in hayatını ve Antep savunmasını anlattı. Antep savunmasının tüm aşamalarını ve nelerin yaşandığını slayt gösterisi eşliğinde anlatan Prof. Dr. Yakar, program bitiminde izleyenlerden gelen soruları yanıtladı.

Kamil, rahmetle anılan önemli bir şahsiyettir

Düzenlenen etkinlik sonrası açıklamada bulunan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “21 Ocak 1920, Kamil’in şehit edilişinin üzerinden tam 98 yıl geçti. Bu anlamda Şehitkamil Belediyemiz tarafından düzenlenen “Şehitkamil’de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” programının ilkini yapmış olduk. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Şehitkamil Belediyesinin ilk programında Kamil’in şahadetini ortaya koymak da güzel bir durum oluşturdu. 98 yıl geçmesine rağmen Kamil, bütün Gazianteplilerce bilinen, rahmetle anılan önemli bir şahsiyettir. Kamil, Antep savunmasının sembolü olarak, ilk kıvılcımı olarak biliniyor ve kalbimizde yaşıyor. Şehitkamil’in annesi Hatice Dilek Hanımdan, babası Ökkeş Ağadan, kendisinden ve Kamil’in şehit edilmesinden sonra Antep’te vuku bulan, Antep savunmasına olan etkisinden, katkısından bahsettik. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Şehitkamil’in adına yaraşır şekilde hem araştırmaların derinleşmesi hem de onu anlayacak insanların yetiştirilmesi, gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi noktasında önemli işler yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Çok beğendim, çok duygusal anlar yaşadım

Etkinliğe dinleyici olarak katılan Ayçan Peltek, “Öncelikle böyle bir organizasyon yapıldığı için Şehitkamil Belediyesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok beğendim, çok duygusal anlar yaşadım. Böyle programların sürekli yapılmasını isterim. Bu programda Kamil’in nasıl şehit olduğunu, olayların nasıl yaşandığını öğrendik. Çok güzel bir program oldu” diye konuştu.
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