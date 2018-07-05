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Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 9 kişi vefat etti

Malatya'da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:57
Malatya'da 9 kişi vefat etti

“79 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı'na defnedilen Besi Gümüş'ün taziye adresi: Yeşildere Mahallesi, Merkez Sokak, No: 4, Pütürge.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Haney Kapıkıran'ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Kekik Sokak, No:30/10, Battalgazi.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ertuğrul Bayram'ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, İmamoğlu Sokak, No:46/6, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nazife Yalçın' ın taziye adresi:  Özalper Mahallesi, Sarıtaş Sokak, No:20, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatice Alkaya'nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Armakent 1 Sitesi, Yeşilyurt.

18 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Berkaycan Kılınç'ın taziye adresi: Ören Mahallesi/Akçadağ.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Gülendam Ulukaya'nın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No:8/8, Yeşilyurt.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Kurşun'un taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hacı Yakup Sokak, Gül Sitesi B Blok, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Şahnahan Mezarlığı'na defnedilen Sıdıkiye Kılıç'ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Şehit Mehmet Nuri Kaygusuz Caddesi, No: 5, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

Malatya'da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“79 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı'na defnedilen Besi Gümüş'ün taziye adresi: Yeşildere Mahallesi, Merkez Sokak, No: 4, Pütürge.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Haney Kapıkıran'ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Kekik Sokak, No:30/10, Battalgazi.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ertuğrul Bayram'ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, İmamoğlu Sokak, No:46/6, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nazife Yalçın' ın taziye adresi:  Özalper Mahallesi, Sarıtaş Sokak, No:20, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Hatice Alkaya'nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Armakent 1 Sitesi, Yeşilyurt.

18 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Berkaycan Kılınç'ın taziye adresi: Ören Mahallesi/Akçadağ.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Gülendam Ulukaya'nın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No:8/8, Yeşilyurt.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Kurşun'un taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Hacı Yakup Sokak, Gül Sitesi B Blok, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Şahnahan Mezarlığı'na defnedilen Sıdıkiye Kılıç'ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Şehit Mehmet Nuri Kaygusuz Caddesi, No: 5, Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
VefatMalatyaşehirmezarlığı
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