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Kızların Umudu Tuğla Fabrikası

Muş'ta günde 150 bin adet tuğla üreten ve Muş ekonomisine yılda 15 milyon TL katkı sağlayan tuğla fabrikası, kızların umudu haline geldi. Söz konusu fabrikadan çıkan tuğlalar ise Malatya’ya ve birçok noktaya pazarlanıyor.

Kızların Umudu Tuğla Fabrikası

Muş'ta günde 150 bin adet tuğla üreten ve Muş ekonomisine yılda 15 milyon TL katkı sağlayan tuğla fabrikası, kızların umudu haline geldi. Söz konusu fabrikadan çıkan tuğlalar ise Malatya’ya ve birçok noktaya pazarlanıyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:59
Kızların Umudu Tuğla Fabrikası

Merkeze bağlı Karakuyu köy yakınında bulunan ve yaklaşık 150 işçinin istihdam edildiği tuğla fabrikası mevsimin ilk üretimine başladı. İş mevsiminin başlamasıyla üretime geçilen fabrika, bölgedeki kızların da aile bütçelerine katkıda bulunmasını sağlıyor. Fabrika da üretilen tuğlalar kızların ellerinden geçerek, Doğu ve Güneydoğu illerindeki pazarlara tırlarla gönderiliyor. Fabrikadaki üretimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan fabrika müdürü Kerem Subaşı, fabrikanın modern bir tuğla fabrikası olduğunu ifade ederek, "Kalite ve kapasite itibariyle en üst düzeydeyiz. Hedefimiz daha iyi yerlere gelmektir. Burada kullandığımız toprak kaliteli topraktır. İstihdam bakımında bölgeye büyük bir katkı sağlıyor. Piyasanın arz ve talebine göre pazar alanımız Malatya, Elazığ, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Hakkari, Van, Bitlis, Iğdır ve Güneydoğu bölgesinin dışında İran, Irak ve Suriye sınırlarına kadar pazarlıyoruz" diye konuştu.

"ÇALIŞARAK ÇEYİZ MASRAFLARIMIZI ÇIKARIYORUZ"

Fabrikada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu hatırlatan Dilan Yıldırım, "Burada 4 yıldır çalışıyorum. Burası çok güzel bir fabrika. Ortamı güzel, insanları iyi. Eğer dışarıda başka bir işte çalışsaydık hiç durumumuz olmazdı. Aldığımız para bize oralarda yetmezdi bile. Ama burası gayet iyi. Servis var, aylıkçı olarak çalışıyoruz. Gelmediğimiz günlerde bile paramızı alıyoruz. Asgari ücretli bir iş. Buradaki insanlar çok iyi insanlar. Burada çalışarak ailemize destek çıkıyoruz. Bu para ile eve katkıda bulunuyoruz. Geriye kalan parayla da kendimize çeyiz yapıyoruz. Tabi ki borcumuz olmasa hiç kimse çalışmaz. Herkes zorunlu olduğu için çalışmak zorunda. Borçlarımız olduğu için biz de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğla Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sayılgan ise, 2013 yılında devraldıkları tuğla fabrikasında 150 işçi ile günlük 150 bin tuğla ürettiğini söyledi. Hedeflerinin günde 170 bin tuğla üretmek olduğunu kaydeden Sayılgan, "Fabrikamızda üretilen tuğlaları Doğu ve Güney doğu Anadolu bölgesinin tüm illerine pazarlıyoruz. Yılda yaklaşık 15 milyon TL Muş’a girdi sağlıyoruz. Amacımız bölgede kaliteli tuğla üreterek, tuğla sektörünü ayakta tutmaktır. Ancak en büyük sıkıntımız ise Muş'a tuğla satamamaktır. Çünkü burada genelde inşaatların büyük bölümü briketle yapılıyor. Şu anda yaklaşık 150 işçi çalışıyor. Bunun dışında nakliyatçılar faydalanıyor. Günlük 150 bin tuğla üretiyoruz hedefimiz önümüzdeki süreçte bu sayıyı 170 bine ulaştırmaktır. Yüzde 95 civarında bölge illerine sattığımız tuğlanın Muş ekonomisine büyük katkısı oluyor. Tuğlanın inşaatlarda daha sağlıklı ve daha ekonomik olduğunu biliyoruz. Ancak Muş yapsat kesimi kalite değil işin ucuzunu ve rahatına bakarak tuğla kullandırmıyor" diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MusTuğla FabrikasıKız çocukları
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