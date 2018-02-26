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Kar sevincini sokakta mikrofonla haykırdı

Edirne’de kar yağışını gören bir vatandaş, sokakta karaoke mikrofonuyla bağıra bağıra kar sevinci yaşadı.Kentte yılın ilk yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline karaoke...

Kar sevincini sokakta mikrofonla haykırdı

Edirne’de kar yağışını gören bir vatandaş, sokakta karaoke mikrofonuyla bağıra bağıra kar sevinci yaşadı.Kentte yılın ilk yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline karaoke...

26 Şubat 2018 Pazartesi 19:06
Kar sevincini sokakta mikrofonla haykırdı

Edirne’de kar yağışını gören bir vatandaş, sokakta karaoke mikrofonuyla bağıra bağıra kar sevinci yaşadı.

Kentte yılın ilk yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline karaoke mikrofonu alarak kendini Saraçlar Caddesi’ne attı.

Vatandaş kendini mikrofonu ile cep telefonuna kaydederek, “Kar nasıl yağıyor görüyorsunuz. 5 dakikada yollar bembeyaz oldu. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz” diye konuştu.

Aynı görüntüye giren bir başka vatandaş da, “Görüyorsunuz burası Trakya” diyerek eğlenceli bir video kaydedildi.
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