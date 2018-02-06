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Girişimcilik ruhu için gençlere kurs verildi

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) iş birliği ile gençlere ve esnaflara yönelik girişimcilik kursu verildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, öncelikle amaçlarının eğitim hayatı bitmiş gençlere yönelik girişimcilik ruhlarını daha etkin hale getirmek olduğunu ifade etti.

Girişimcilik ruhu için gençlere kurs verildi

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) iş birliği ile gençlere ve esnaflara yönelik girişimcilik kursu verildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, öncelikle amaçlarının eğitim hayatı bitmiş gençlere yönelik girişimcilik ruhlarını daha etkin hale getirmek olduğunu ifade etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:17
Girişimcilik ruhu için gençlere kurs verildi

5 gün süren 9’u esnaf 26’sı genç olmak üzere toplam 35 kişinin katıldığı girişimcilik kursunu, gençlik koordinatörlüğü ve iş birliği ile mesleki eğitim kurslarını açtıklarını ifade eden Başkan Menderes Atilla, amaçlarının esnaf ve genç girişimci kişilerin daha tecrübeli bir birey olması olduğunu ifade etti.

PAZARLAMA KURSU DA AÇILACAK

Sınırın sıfırın noktasında son zamanlarda yaşanan terör olaylarından dolayı gençlerimizin terör olaylarından etkilenmemesi için ve aynı zamanda esnaflara girişimcilik ruhunun daha etkin hale getirmek için çaba sarf ettiklerini söyleyen Atilla, girişimcilik kursunun ardından pazarlama kursu açacaklarını ve bu tür eğitimlerin süreceğini, eğitimler için hazır olduklarını belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan kurs eğitmeni Ekonomi Uzmanı Tuncay İşlek, bu eğitimlerle gençlerin ve esnafların kalifiyeli hale getirilerek girişimci ruhunu ortaya çıkartmak olduğunu kaydetti.Bu tür eğitimlerin süreceğini belirten İşlek, her zaman bu eğitimler için hazır olduğunu da söyledi.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 06.02.2018 12:34
Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik KursuTürkiye Gençlik Vakfı (TUGVA)Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi
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