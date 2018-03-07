Fedakar babaanne

Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinden Eğerce’de yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Arıcan’ın bedensel engelli torunu İbrahim Kayra Arıcan için yaptığı fedakarlıklar herkesin takdirini kazandı.

Eğitimini Yenişehir Terziler İlkokulu’nda sürdüren bedensel engelli torunu İbrahim Kayra Arıcan’ı her gün okula getiren ve okul sonuna kadar bekleyen babaanne Ayşe Arıcan, gün boyu torununun bütün ihtiyaçlarını da karşılıyor. 1 hafta rahatsızlanıp hastanede yattığını belirten Ayşe Arıcan, "Bu süre içinde okula gelemeyen torunum derslerinden geri kaldı. Bu sebeple kendime daha çok dikkat etmem gerektiğini biliyorum. O derse girince ben kapının önünde bekliyorum. Teneffüslerde gidip ihtiyaçlarını gideriyorum. Bana asla yük değil. Bu işleri seve seve yapıyorum. Okul yönetimi ve öğretmenlerimiz benimle yakından ilgileniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Canım torunumu okutmak istiyorum. Bütün uğraşım bunun için. Asla yorgunluğum yok" dedi.

Okul müdürü Sadettin Tunç da babaannenin çok fedakar bir insan olduğunu belirterek, "Biz okul yönetimi olarak kendisine her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Artık kendisini okulumuzun bir bireyi gibi görüyoruz. 1. sınıfa giden İbrahim Kayra Arıcan evladımız da çok zeki bir çocuk. Sadece bedensel engeli var. Onun rahat edebilmesi için sınıfını giriş katına aldık. Onun için özel engelli tuvaleti yaptırdık. İnşallah eğitim hayatının sonuna kadar kendisiyle ilgileneceğiz ve bütün sorunlarını çözeceğiz. Babaanne Ayşe Arıcan teyzemize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.