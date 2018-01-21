Fadıloğlu aydınlar mahallesinde ailelere konuk oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Aydınlar Mahallesinde iki ayrı aileye misafir oldu. Ailelerin sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, sıkıntıların giderilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Aydınlar Mahallesi’nde 4 yıl önce eşini kaybeden ve 5 çocuğu ile birlikte yaşayan Payam Kızılateş’i evinde ziyaret eden Rıdvan Fadıloğlu, ailenin sorunlarını dinledi. Çocuklar ile yakından ilgilenen Fadıloğlu, çocuklara eğitim hayatlarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu ve çeşitli hediyeler armağan etti.

Onların derdi bizim derdimiz

Ailelerin morallerini yüksek tutmak amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün sağ olsun hanım kardeşimiz bizleri evlerinde ağırladı. Evleri şen olsun, inşallah çocuklarıyla birlikte bir ömür boyu mutlu olsunlar. Çat kapı bugün bir ziyaret edelim dedik. Allah, razı olsun hocalarımızdan. Zaten periyodik olarak ailelerimizi ziyaret ediyorlar. Aynı zamanda bizim Yetim Koordinasyon Merkezimizde hem hanım kardeşimiz hem de çocukları sürekli olarak oraya geliyorlar. Biz de bugün bir farkındalık oluşturalım, kendileri bize geliyorlardı, biz de bugün onlara misafir olalım dedik. Hocalarımızla birlikte akşam çayı içmeye geldik. Onların derdi bizim derdimiz, onlara çözüm ürete bilmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah, devletimize zeval vermesin. Öncelikli olarak sosyal devlet anlayışıyla genel hükumet politikalarıyla yapılan hizmetlerin yanında biz de yerel unsurlar olarak destek olmaya gayret gösteriyoruz. Özelikle eğitime yönelik olarak hem çocuklarımızın hem de annelerimizin moral değerlerini yüksek tutmak ve değerler eğitimini vermek adına hocalarımız birebir ilgileniyorlar. Allah, evlerindeki birliği ve dirliği daim eylesin. Ben tekrar bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkanımızı evimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz

4 yıl önce eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren 5 çocuk annesi Payam Kızılateş, “Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, bugün evimizi ziyaret etti. Sorunlarımızla yakından ilgilendi. Başkanımıza evimizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. 4 yıl önce eşimi kaybettim. Şu an 5 çocuğum ile birlikte yaşıyorum. Başkanımız, bize yardım etme konusunda ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Zaten Şehitkamil Belediyemiz bize ihtiyacımız doğrultusunda evimizin eksik olan bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bizler de belediyemizin açmış olduğu Yetim Koordinasyon Merkezinden çocuklarımızla birlikte faydalanıyoruz. Böyle bir hizmeti bizlere sunun Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün Başkanımızı evimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başkanımızı çok seviyoruz. Allah, kendisinden razı olsun, başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

Fadıloğlu, daha sonra aynı mahallede ikamet eden ve 2 yıl önce eşini kaybeden 6 çocuk annesi Hanım Bozkurt ve çocuklarını ziyaret etti. Aile fertleri ile tek tek ilgilenen Fadıloğlu, ailenin sorunlarını da dinleyerek, sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını söyledi. Çocuklara çeşitli hediyeler sunan Fadıloğlu, çocuklardan okul hayatındaki eğitimleri hakkında da bilgi aldı. Aile ile bir süre daha sohbet eden Fadıloğlu, yardımlarının her zaman devam edeceğini belirterek evden ayrıldı.