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Evlerinin bodrumunda yetiştirdiği Kaliforniya solucanı geçim kapısı oldu

Zonguldak’ta işletme mezunu 24 yaşındaki Nilgün Muslu, evlerinin bodrum katında ’Kaliforniya solucanı’ yetiştirip gübre üretiyor. Muslu, 1 sene önce tarımda yüksek verimlilik sağlayan 50 bin Kaliforniya solucanı aldığını, şuanda 500...

Evlerinin bodrumunda yetiştirdiği Kaliforniya solucanı geçim kapısı oldu

Zonguldak’ta işletme mezunu 24 yaşındaki Nilgün Muslu, evlerinin bodrum katında ’Kaliforniya solucanı’ yetiştirip gübre üretiyor. Muslu, 1 sene önce tarımda yüksek verimlilik sağlayan 50 bin Kaliforniya solucanı aldığını, şuanda 500...

15 Nisan 2018 Pazar 11:48
Evlerinin bodrumunda yetiştirdiği Kaliforniya solucanı geçim kapısı oldu

Zonguldak’ta işletme mezunu 24 yaşındaki Nilgün Muslu, evlerinin bodrum katında ’Kaliforniya solucanı’ yetiştirip gübre üretiyor. Muslu, 1 sene önce tarımda yüksek verimlilik sağlayan 50 bin Kaliforniya solucanı aldığını, şuanda 500 bin solucan ile üretim yaparak gübre satışına başladığını söyledi.

Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Nilgün Muslu, kendilerine ait evlerinin bodrum katında doğal solucan gübresi üretimine başladı. Kilosu 2.5 lira olan solucan gübresinin toprağın verimini yüzde 40 artırdığını söyleyen Muslu, bu işe nasıl merak saldığını şöyle anlattı:

"Organik solucan gübresi işine 1 yıl önce kuzenimin bize fikir vermesiyle başladık. Çokta güzel bir fikir oldu. Günümüzde organik tarıma insanların daha da yatkınlaştığını ve daha da yatkın olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz 50 bin solucan ile başladık bu işe ve şuanda 500 bine yakın solucanımız var. Şuan kadar 2 ton gübre elde ettik. Gübrelerimizi çevremizde seraları ve bahçeleri olan insanlar ile paylaşıyoruz. Zonguldak’ta bu işin duyulmadığını fark ettik. Daha da bu işin duyulmasını ve organik gübre kullanımının daha da fazlalaşmasını ve doğaya bu sayede daha da faydalı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bizlere bu fikri veren kuzenime ve bize yardımcı olan aileme çok teşekkür ediyorum."

"İnsanlarımız daha çok doğala, organik gübreye dönsünler"

Doğal gübreye olması gerekenden daha az bir rağbet olduğunu belirten Muslu, "Biz kırmızı Kaliforniya solucanı aldık. Sonra inek gübresinin fermente olmuş halini alıyoruz. Sonra evdeki besinlerimizi karıştırıyoruz. Örneğin marul, elma, muz ve yumurta kabuğunu evde çöpe atmak yerine değerlendirip inek gübresiyle karıştırıp solucanlarımıza veriyoruz. Solucanlarımız bu verdiklerimizi 2 veya 3 gün içinde tüketip bize çok güzel organik solucan gübresi veriyorlar. Zonguldak’ta olması gerekenden daha az bir rağbet olduğunu gördük. Daha da fazlalaşmasını istiyoruz. Çünkü insanlarımız daha çok doğala, organik gübreye dönsünler ki doğamız da daha iyi ilerlesin" dedi.
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