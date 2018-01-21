Eskişehir AK Parti Gençlik Kolları Afrin için Reşadiye’de buluştu

Eskişehir AK Parti Gençlik Kolları sabah namazında Reşadiye Camii’nde buluşarak Afrin operasyonuna duaları ile destek verdi.

Türkiye genelinde Afrin sınır ötesi harekâtının zaferle sonuçlanması için sabah ve yatsı namazlarında dua edilirken, Eskişehir AK Parti Gençlik Kolları da sabah namazında Reşadiye Camii’nde buluşarak Fetih Suresi okuyup dua etti. Yapılan açıklamada, "Kahraman ordumuzun muzaffer olması için sabah namazında Reşadiye Camii’nde buluşarak, kahraman ordumuza dua ettik. Rabbim ordumuza zaferler nasip etsin" sözlerine yer verildi.