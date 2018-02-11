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Eski eşten ahde vefa

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 7 yıl önce bir tartışma nedeniyle ayrılan ancak birbirlerini unutamayan çift, ikinci kez dünya evine girdi. Sevcan Yamaç’ın geçirdiği felç sonrası yatağa bağımlı hale gelmesi nedeniyle çiftin nikahı...

Eski eşten ahde vefa

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 7 yıl önce bir tartışma nedeniyle ayrılan ancak birbirlerini unutamayan çift, ikinci kez dünya evine girdi. Sevcan Yamaç’ın geçirdiği felç sonrası yatağa bağımlı hale gelmesi nedeniyle çiftin nikahı...

11 Şubat 2018 Pazar 13:18
Eski eşten ahde vefa

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 7 yıl önce bir tartışma nedeniyle ayrılan ancak birbirlerini unutamayan çift, ikinci kez dünya evine girdi. Sevcan Yamaç’ın geçirdiği felç sonrası yatağa bağımlı hale gelmesi nedeniyle çiftin nikahı evlerinde hasta yatağında kıyıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 7 yıl önce eşinden ayrılan Şaban Gargı, geçirdiği hastalık nedeniyle yatağa bağımlı kalan eşiyle yeniden birleşme kararı aldı. 20 yaşında bir oğulları olan çiftin nikahı Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından Sevcan Yamaç’ın geçirdiği felç sonrası yatağa bağımlı hale gelmesi nedeniyle evde kıyılırken; yıllar sonra bir araya gelen çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

2017 yılında bin 560 çiftin nikahını kıyarak çiftlerin mutluluğuna ortak olan Yunusemre Belediyesi, Hafsa Sultan Mahallesi’nde yaşayan Şaban Gargı ve Sevda Yamaç çiftinin ikinci kez dünya evine girmesini sağladı. Gargı çiftine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin selamlarını ileten Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memuru Meral Tuna, çifte Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Bir tartışmayla biten evlilik 7 yıl sonra yeniden başladı

İkinci baharını yaşadıklarını vurgulayan Şaban Gargı duygularını şu sözlerle anlattı:

"23 yıllık evliyiz. 2011 yılında bir tartışma nedeniyle ayrıldık. Şimdi ikinci kez nikah kıymaya karar verdik. Eski günleri hatırladıkça bir araya gelme ihtiyacı hissettik. Eşimi ölünceye kadar seveceğim."

Geçirdiği felç nedeniyle zor günler yaşayan Sevcan Yamaç, "44 yaşındayım. 1 ay önce felç oldum. İkinci kez evlendiğim için çok mutluyum. Bir tek oğlumuz var. Eşimi seviyorum" diyerek mutluluğunu anlattı.
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