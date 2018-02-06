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ENGELLİ BAŞKANDAN ENGELLİ ÇOCUĞA TEKERLEKLİ SANDALYE

Şırnak’ın Silopi ilçesinde engellilere yönelik faaliyet yürüten Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Süer, kendi engelli maaşı ile doğuştan engelli 8 yaşındaki Yusuf Aşkın'a tekerlekli sandalye aldı. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Yusuf Aşkın’ın sevinci ise yüzüne yansıdı.

ENGELLİ BAŞKANDAN ENGELLİ ÇOCUĞA TEKERLEKLİ SANDALYE

Şırnak’ın Silopi ilçesinde engellilere yönelik faaliyet yürüten Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Süer, kendi engelli maaşı ile doğuştan engelli 8 yaşındaki Yusuf Aşkın'a tekerlekli sandalye aldı. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Yusuf Aşkın’ın sevinci ise yüzüne yansıdı.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:13
ENGELLİ BAŞKANDAN ENGELLİ ÇOCUĞA TEKERLEKLİ SANDALYE

Silopi ilçesinde engellilere yönelik faaliyet yürüten Engelli Derneği Başkanı Abdullah Süer kendisine doğuştan bacaklarından engelli olan Yusuf Aşkın için tekerlekli sandalye için başvuran anne Safiye Aşkın'ın talebini devlet tarafından kendisine verilen engelli maaşından karşılayarak tekerlekli sandalye aldı.

Başkan Abdullah Süer, tekerlekli sandalyeyi Yusuf Aşkın’a verdikten sonra bir süre Yusuf'u evin içinde gezdirdi. Yusuf Aşkın ise sevinerek, tekerlekli sandalyesi ile artık sokağa çıkarak gezip dolaşacağını dile getirdi.  Başkan Abdullah Süer, Yusuf’un sevincinin her şeye değdiğini belirterek, herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini dile getirdi.

KENDİ İMKANLARIMIZLA ALDIK

Süer, “Kısa süre önce Yusuf’un annesi derneğimizi ziyaret etti. Engelli bir çocuğunun olduğunu söyledi. Bizde geldik Yusuf kardeşimizi yerinde gördük. Çok sevimli bir engelli kardeşimiz ve kendi imkanlarımızla bu tekerlekli sandalyeyi Yusuf kardeşimize aldık. Ben şahsen engelli kardeşlerime yardım ettiğim zaman çok seviniyorum, mutlu oluyorum. Biraz daha büyüdüğünde kendisine akülü araçta alacağız” şeklinde konuştu.

Tekerlekli sandalyeyi görünce sevinen doğuştan engelli minik Yusuf, sürekli dışarıda dolaşacağını, sokağa çıkabileceğini söyledi. Yusuf Aşkın, “Ablam bunu görünce sevinçten uçacak, bana sarılacak. Tekerlekli sandalye bana çok iyi geldi. Artık sokağa çıkacağım. Bununla her yeri gezeceğim” diye söyledi.

İHA

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Şırnak’ın Silopi Ilçesi8 Yaşındaki Yusuf AşkınTekerlekli Sandalye
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