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EMEKLİLERE CUMA MÜJDESİ

Malatya Şehir Mezarlığı için çalışan otobüslerin cuma günleri eski belediye meydanının yanında kalkmasını talep eden emeklilerin imdadına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yetişti. Bu isteklerini Başkan Polat’a anlattıklarını belirten TÜM EMEK DER Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, Şehir Mezarlığı otobüslerinin bundan sonra cuma günleri saat 11.00 ila 16.30 arasında eski belediye meydanının yanında kalkacağını söyledi.

EMEKLİLERE CUMA MÜJDESİ

Malatya Şehir Mezarlığı için çalışan otobüslerin cuma günleri eski belediye meydanının yanında kalkmasını talep eden emeklilerin imdadına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yetişti. Bu isteklerini Başkan Polat’a anlattıklarını belirten TÜM EMEK DER Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, Şehir Mezarlığı otobüslerinin bundan sonra cuma günleri saat 11.00 ila 16.30 arasında eski belediye meydanının yanında kalkacağını söyledi.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:45
EMEKLİLERE CUMA MÜJDESİ

Trafikten dolayı emeklilerin karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını 3 Kasım 2017’de “Emekliler, mezarlık için otobüs istiyor” başlığıyla gündeme taşımış, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜM EMEK DER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner ile bu konuyu kamuoyuna duyurmuştuk. Geçtiğimiz günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde hayırlı olsun dileyen ve bu konuyu bizzat Başkan Polat’a anlatan TÜM EMEK DER Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, BUSABAH gazetesine konuşarak emeklilere müjde verdi.

Ayın 17’sinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Tangüner, Başkan Polat’a yeni görevinde başarılar dilediklerini söyledi.

OTOBÜSLER ÇEVREYOLU’NDAN HAREKET EDİYORDU

Emeklilerin bazı şikayetlerini Başkan Polat’a aktardıklarını dile getiren Başkan Tangüner, şunları kaydetti:

“Malatya’da cuma günleri Malatya Şehir Mezarlığı’na giden emekli ve yaşlı arkadaşlarımız vardı. Şehir Mezarlığı’nın otobüsleri ise Çevreyolu’ndan hareket ediyorlardı. Hatta geçen yıl arkadaşımızın birisi mezarlığa giderken Çevreyolu’nda kaza yaptı. Bu konuyu biz gündeme getirdik ve Başkan Polat’a ‘Biz daha önce mezarlığa giderken otobüslere eski belediyenin yanında biniyorduk, tekrar cuma günleri Şehir Mezarlığı otobüslerinin eski belediyenin yanında kalmasını istiyoruz’ dedik. Başkan Polat da, hemen bu konuyla ilgili talimat verdi. Cuma günleri saat 11.00 ila 16.30’a kadar Şehir Mezarlığı otobüsleri eski belediyenin yanından kalkacak.” busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

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