BÜYÜK BAŞARI

RAM tarafından evde eğitim verilen ve 43 öğrenci içerisinde bulunan 6. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki ‘az gören süre gelen’ rahatsızlığı bulunan Hakan Gönültaş’ın karnesini dün Vali Ali Kaban verdi.

Özalper Mahallesi, Gençlik Sokak’ta Gönültaş ailesinin evine giderek aileye güzel bir sürpriz yapan Vali Kaban, yarıyıl tatiline girişi münasebetiyle biraz önce bir okulda törenle öğrencilere karnelerini takdim ettiklerini hatırlatarak, duygularını paylaştı.

ÇOCUKLUĞUMUZDA BU İMKANLAR YOKTU

Malatya’da 43 öğrencinin evde eğitim aldığını açıklayan Vali Kaban, şunları kaydetti:

“Hakan da bunlardan birisi. Evinde eğitim almak durumunda. Tabi bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bu imkanlar yoktu. Tekrardan son dönemde sağlanan bu fırsat büyük bir fırsattır. Bu anlamda öğretmenlerimiz de büyük bir özveriyle, okula gelme imkanı olmayan çocuklarımızla eğitim almaları konusunda çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Bunlara da teşekkür ediyoruz. Öğretmenimizin şahsında evde eğitimi sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hakan evladımız da hakikaten çok başarılı bir kardeşimiz. Bu anlamda ilimizde eğitim gören 43 öğrenci içerisinde geçtiğimiz yıl da devletin burslu sınavlarını kazanmak gibi büyük bir başarı sağlamıştır. Bugün burada kendisini hem ziyaret ettik hem de karnesini ve takdir belgesini küçük bir plaket ile sunduk. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum. Ailesinin de fedakarlığı az değil. Babamıza, annemize teşekkürü borç biliriz.”

VARIM, BİR TANE OĞLUM

Oğlunun ayağa kalkmasının, mürüvvetini görmesinin tek hayali olduğunu ifade eden Baba Hikmet Gönültaş da, “Oğlumun ayağa kalktığını göreyim, mürüvvetini göreyim başka bir şey istemem. Varım, bir tane oğlum. Nazlımdır, bir dediğimi iki etmez. Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin” diye konuştu.

BURSLULUK SINAVINI KAZANDIM

Evini ziyaret eden ve kendisine karnesini takdim eden Vali Ali Kaban’a teşekkürlerini ileten Hakan Gönültaş ise, “Öncelikle buraya başta Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Sadece elimden ne geliyorsa yaptım ve bursluluk sınavını kazandım. Bunda bana yardım eden hem öğretmenime hem de Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Daha sonra Vali Kaban, Hakan Gönültaş’a hem karnesiyle birlikte takdir belgesini hem de başarısından dolayı plaket takdim etti.

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