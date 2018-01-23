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BÜTÜN GÜN BU ÇUBUKLA GEZİYOR

Doktorun “Sigaradan uzak duracaksın” tavsiyesi üzerine kendince ilginç bir yöntem bulan 68 yaşındaki Saim Gürcü, görenleri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor.

BÜTÜN GÜN BU ÇUBUKLA GEZİYOR

Doktorun “Sigaradan uzak duracaksın” tavsiyesi üzerine kendince ilginç bir yöntem bulan 68 yaşındaki Saim Gürcü, görenleri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 13:01
BÜTÜN GÜN BU ÇUBUKLA GEZİYOR

55 yıldan bu yana sigara içen 68 yaşındaki Saim Gürcü, bulduğu yöntemle görenlerin ilgi odağı olmayı başardı. Kendince doktorunun “Sigaradan uzak durmazsan sağlığını kaybedebilirsin” tavsiyesini dinleyen ve sigarayı bir türlü bırakamayan Gürcü, kamış bitkisinden olan 1,5 metre uzunluğundaki bir çubuğa sigarayı takarak içmeye başladı. Bulduğu bu yöntemi anlatan Gürcü, doktorunun tavsiyesi üzerine ilk etapta sigarayı bırakmaya çalıştığını ancak bunda başaralı olmadığını dile getirdi.

UZUNLUĞUNU 1,5 METREYE ÇIKARDIM

Gürcü, gençlere de bir tavsiyesi verdi. Gürcü, “İlk etapta 20 santimetre boyunda bir ağızlık yaptı ve sigarayı bununla içmeye başladım. Ancak bu yöntemin faydalı olmayacağını düşünerek ağızlığın uzunluğunu 1,5 metreye çıkardım. Bu yöntem bana göre faydalı. Ancak bağımlılıktan kurtulamadım. Çubuk benim için vazgeçilmez. Gece-gündüz çubuğu yanımda taşıyorum. Ayrıca bu çubuk filtre görevi görüyor. Daha uzun bir çubuk bulursam onu kullanacağım. Benim gençlere tavsiyem, sigara kullanmasınlar” diye konuştu.
busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

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