​​​​​​​BURASI ONUN EVİ!

Tek başına Şehit Er Ahmet Şeker Parkı’nda kaderiyle baş başa bırakılan 53 yaşındaki Gülhan Öner, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Gecenin karanlığında ‘korkunun ecele faydası yok!’ dercesine, parkı evi olarak gören Öner, hemen yanı başında bulunan Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın bulunmasına rağmen çaresizce, sessiz çığlığıyla herkese sesleniyor.

Fırat Mahallesi İbni Sina Sokağı’nda bulunan Şehit Er Ahmet Şeker Parkı’nda kaderiyle baş başa bırakılan 53 yaşındaki Gülhan Öner, birkaç parça eşya, bir-iki pet şişe su ve bazı yiyecek kırıntılarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Yaklaşık bir haftadır tek başına parkta çimenlerin üzerinde uyuyan ve burada yaşamaya çalışan Öner, çaresizliğini BUSABAH gazetesine anlatarak, yetkililerden yardım istedi.

Öner, geçmişte kendisine TOKİ’den bir ev verildiğini ve evde bazı sıkıntılar yaşadığı için tekrar alındığını dile getirdi.

CAMLARIMI, KAPILARIMI KIRIYORLARDI

Evin bodrum katta bulunduğunu ve içinde yaşanamayacak kadar kötü durumda olduğunu ileri süren Öner, “Bana ev vermişlerdi TOKİ’den. Tekrar aldılar. TOKİ’de verilen evde ben yapamadım. Bodrumdu, camlarımı, kapılarımı kırıyorlardı. Ben rahatsız bir insanım, psikolojim tamamen bozuk, tek böbreğim var, bel fıtığım var, hiper tansiyon hastasıyım. Ben TOKi’de kalamadım. Kışın kalıyordum o evde. İçi çok kötüydü. Yapamadım orada” dedi.

KÜÇÜK OĞLU YETİŞTİRME YURDUNDA

3 çocuğu bulunduğunu ancak büyük oğlunun eşinden çekindiği için kendisine bakamadığını savunan Öner, “Annem, babam vefat etti. Kardeşim yok, 3 tane çocuğum var. Oğlum eşinden çekindiği için bana bakamıyor. Kızım da Elazığ’da yaşıyor ve bekâr. Küçük oğlum da 11 yaşında ve yetiştirme yurdunda. Eşim evlendiği için, ayrıldık. Maaşım yok. Çünkü benim kaldığım yer belli değil. Ayrıca kocası ölenlere maaş veriliyormuş. Belki de veriliyor ben bilmiyorum. Çünkü benim yanımda kimse yok ki, bunları bileyim. Böbreğim yok, gözlerim iyi görmüyor. Raporum da yok. Ve ben giderek hastalık yönünden daha da kötüye gidiyorum. Elazığ’a gidemem. Çünkü benim oğlum burada, yetiştirme yurdunda. Ben onu göremezsem ölürüm” ifadelerini öne sürdü.

AYAKTA KALSAM NE OLUR, KALMASAM NE OLUR

Parkın çevresinde bulunan sokak sakinlerinin kendisine yiyecek getirdiğini belirten Öner, “Ben burada kaldığım için burada yaşan çevre sakinleri benim ihtiyaçlarımı gidermeye çalışıyorlar. Bazen çok yağlı yemek yapıp getiriyorlar. Ancak ben rahatsız olduğum için bana yaramıyor. Ben bazen ‘getirmeyin’ desem de onlar bana ‘ye ki, ayakta durasın’ diyorlar. Ben ayakta kalsam ne olur, kalmasam ne olur. Burası bir park, ev değil ki. Ben ne yapayım? Geceleyin burası ıssız oluyor. Tehlikeli olsa da kalıyorum, ben ne yapayım?” ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUMU GÖRMESEM BEN ÖLÜRÜM

Yetkililerden bir ev ya da Huzurevi’ne yerleştirilmek istediğini söyleyen, kadın sığınma evine ise gitmek istemediğini, çünkü orada daha önce duramadığını ifade eden Öner, şunları kaydetti:

“Devletimiz bana kiralık ev değil de, bana küçük bir hazır ev versinler. Kiralık verilse ben kirayı nasıl ödeyeceğim. Huzurevi’ne gittim, 53 yaşında olduğum alınmadım. Daha 7 senem var. Kadın sığınma evine de gittim. Ancak beni başka yere göndermek istediler. Benim çocuğum burada, ben ondan nasıl ayrılırım. Eğer başka yere gidersem ve çocuğumu görmesem ben ölürüm. Deli oldum, iyice deli olurum. Ben kadın sığınma evinde hiç kalamam. Eğer Huzurevi’ne beni kabul etseler ben giderim ama almazlar. Çünkü yaşımın küçük olduğunu söylediler. Ne olur beni kadın sığınma evine götürmesinler. Ben çok bunalımdayım. Ben kadın sığınma evinde yapmam. Ben orada kaldım. Orayı istemiyorum.”