BERBER FETHİ İLE GARİP KEDİNİN DOSTLUĞU

Van’da geleneksel olarak düzenlenen ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’nda güzelliğiyle her yıl dereceye giren ve suda yüzme özelliğiyle bilinen ‘Tansu’ isimli Van Kedisinin yavrusu ‘Garip’ ile sahibi Fethi Tarcan'ın dostluğu görenleri duygulandırıyor.

Çocukluğundan beri bir gözü turkuaz, diğer gözü kehribar olan ipeksi beyaz tüylü Van kedilerini besleyen Tarcan, 4 kedisinden biri olan ‘Garip’ isimli kedisini arkadaşına verdi. Bakımının yerine getirilmemesinden dolayı görme yetisini kaybeden ‘Garip’i arkadaşından geri alan Tarcan, tedavi ettirdiği kedinin görmesini sağlayamadı. Garip için tüm imkanlarını seferber eden Tarcan, bakımını üstlendiği kedisini bir an olsun yanından ayırmıyor.

Berber Fethi Tarcan, görme engelli Garip’in yeniden görmesi için büyük çaba sarf ettiğini belirtti. Evde kimsenin olmadığı günlerde Garip’i kafesine koyarak iş yerine getirdiğini söyleyen Tarcan, Garip’in iş yerinde kendisine arkadaşlık ettiğini ifade etti.

HAYVAN BESLEME MERAKLISI

Çocukluğundan bu yana hayvan besleme meraklısı olduğunu dile getiren Tarcan, “Şu an dört tane kedim var. Bu kedinin de bir tane daha kardeşi vardı. Onun da tek gözü görmüyordu. Tek gözü görmediği için de dışarıda araba çarptı ve öldü. Bir arkadaşım benden bakmak için kedi istedi. Ben de ona bu kediyi verdim ama bakamadı. Bir ay sonra bana geri getirdi. Baktım ki kedi gözlerinden rahatsız, bende kediyi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürdüm. Kedinin gözünü ameliyat ettiler ancak kedinin gözlerini kurtaramadılar” şeklinde konuştu.



Garip’in esnafın ve müşterilerinin maskotu haline geldiğini ifade eden Tarcan, “Buraya her gelen kediyle ilgileniyor. Evde kimse yokken buraya getiriyorum. Akşama kadar iş yerimde kalıyor ve akşam eve dönünce kendimle birlikte tekrar götürüyorum. Kediyle hep ben ilgilendim. Kokumdan bile tanıyor beni ve eve gittiğim an telaşa giriyor, gelip beni buluyor” ifadesini kullandı.

Diğer kediler gibi dışarıya çıkamamasından dolayı kendisine ‘Garip’ ismini verdiklerini belirten Tarcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

HAYVAN SEVGİSİNİ KAZANMAK GEREKİYOR

“Evde lavaboyu, yemek yeme yerini ezberlemiş. Evde gariban gariban sobanın etrafında oturması, dışarıya fazla çıkamamasından dolayı ismine ‘Garip’ dedik ve Garip kaldı. Hayvan sevgisini kazanmak gerekiyor ve bu yüzden her evde bir hayvanın bulunması gerekiyor. Sabah işe gelirken birçok sıkıntı yaşıyorsunuz. Eve gittiğiniz zaman hayvanın size gösterdiği yakınlıktan dolayı tüm stresinizi atıyorsunuz.”



Garip’in diğer kedilere göre çok daha akıllı olduğunu sözlerine ekleyen Tarcan, “Sofraya oturduğumuzda o da gelip sofranın kenarında bizim gibi oturur. Garip’te hırsızlık yok. Dolaptan ve sofradan bir şey almak yok. Yemek verirseniz yer, vermeseniz yemez. Her evde bir kedinin olmasını isterim” şeklinde konuştu.

İki gözünden görme engelli olan Garip’in önümüzdeki günlerde tekrar göz ameliyatı olacağını bildiren Tarcan, kedinin tek gözünü kurtarma olasılığı olduğunu da sözlerine ekledi.