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Batman’da trafik kazası: 9 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesine bağlı Yemişli köyü istikametinden gelen Faysal Kaya...

Batman’da trafik kazası: 9 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesine bağlı Yemişli köyü istikametinden gelen Faysal Kaya...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:23
Batman’da trafik kazası: 9 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesine bağlı Yemişli köyü istikametinden gelen Faysal Kaya idaresindeki 21 GK 841 plakalı otomobil ile Gercüş istikametinden gelen Tahir Öner idaresindeki 47 LF 159 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Bilal K, Beyza K, Sevim K, Yasin K, Meryem K, Süleyman K, Zehra K, Alican Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulansları ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralı ilk tedavilerinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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