Başkan Yağcı, Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirdi

Bilecik vBelediye Başkanı Selim Yağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla yaptığı açıklamada; ’’Cenabı Allah sınır ötemizde başlatılan Zeytin Dalı Harekatında ordumuza güç versin’’ ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, önemli bir operasyonun başladığını vurgulayan Belediye Başkanı Selim Yağcı, ’’Şanlı ordumuz, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00’dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatmıştır. Şu ana kadar tarihte şanlı kahramanlıklara imza atan ordumuza, Cenabı Allah’ın yar ve yardımcısı olmasını niyaz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın liderliğinde bu ülke ve bu millet her zaman sınırlarını koruma kudretinde olduğu gibi mağdur ve mazlum milletlerin de huzur ve sükunu için her zaman elinden geleni yapmıştır. Ordumuz İnşallah bu operasyon ile şer odaklarının planlarını bozar ve başarıya ulaşır’’ dedi.