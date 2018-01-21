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Başkan Yağcı, AK Parti’nin yeni il yönetimini tebrik etti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 6’ncı Olağan AK Parti İl Kongresi kapsamında güven tazeleyen mevcut il başkanı Fikret Karabıyık ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.Başbakan Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle Bilecik’te çok...

Başkan Yağcı, AK Parti’nin yeni il yönetimini tebrik etti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 6’ncı Olağan AK Parti İl Kongresi kapsamında güven tazeleyen mevcut il başkanı Fikret Karabıyık ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.Başbakan Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle Bilecik’te çok...

21 Ocak 2018 Pazar 14:10
Başkan Yağcı, AK Parti’nin yeni il yönetimini tebrik etti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 6’ncı Olağan AK Parti İl Kongresi kapsamında güven tazeleyen mevcut il başkanı Fikret Karabıyık ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle Bilecik’te çok güzel bir kongre gerçekleştirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Selim Yağcı, ’’Şehrimizde bizlerde hükümetimizden aldığımız güçle ve yatırımlar ile Marmara’nın incisi Bilecik’i hemşehrilerimiz ile el ele gönül gönülle hep birlikte oluşturma çabası ve gayreti içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. 6. Olağan İl Kongremizde güven tazeleyen başarılı genç İl Başkanımız Fikret Karabıyık ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye, Hükümetimizin çok değerli Bakanlarına ve AK Partimizin Genel Başkan Yardımcılarına teşrifleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Kadronun bir neferi olarak teşkilatımız ile birlikte ilimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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