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Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Kendisi sigara kullanmayan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, teşkilat üyelerine de Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara bıraktırdı.AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı üyeleri Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde hep beraber sigarayı...

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Kendisi sigara kullanmayan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, teşkilat üyelerine de Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara bıraktırdı.AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı üyeleri Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde hep beraber sigarayı...

09 Şubat 2018 Cuma 19:49
Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Kendisi sigara kullanmayan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, teşkilat üyelerine de Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara bıraktırdı.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı üyeleri Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde hep beraber sigarayı bıraktı. Sigara kullanmayan İl Başkanı Nuh Dağdelen’in çağrısına kulak veren partililer bir araya gelerek sigarayı bırakmaya karar verdiler. Partinin il binasında buluşan grup sigara paketlerini buruşturup attılar ve sigaraları kırdılar.

Aldıkları sigarayı bırakma kararı hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Dağdelen, “Ben sigara içmeyen ve hayatında hiç sigara içmemiş bir insan olarak bütün teşkilatımın da sigarayı bırakması noktasında telkinde bulundum. Onlarda beni kırmayarak sigarayı bırakmaya dair kararlılık gösterdiler. Bugün Cumhurbaşkanımızın, liderimizin ifade etmiş olduğu üzere sigara aynı zamanda pasif içiciler açısından bir insan hakları ihlali. Bu konuda tüm teşkilat olarak istişare ettik, onlarda artık insan haklarına saygı gösterecekler. Tabii görüntü, koku ve ekonomik eksilerinden önce en önemlisi insan sağlığıdır. Teşkilatımızdaki sigara içen arkadaşlarımız bugün itibari ile sigarayı bırakmış bulunuyor” dedi.
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