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2 BİN 970 RAKIMLI DAĞDA DÜĞÜN ÇEKİMLERİNİ YAPTILAR

Erzincan’da kış düğünü yapmayı tercih eden çiftler, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde eşsiz manzarayı fırsat bilerek, fotoğraf çektiriyor ve bu anlarını ölümsüzleştiriyorlar.

2 BİN 970 RAKIMLI DAĞDA DÜĞÜN ÇEKİMLERİNİ YAPTILAR

Erzincan’da kış düğünü yapmayı tercih eden çiftler, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde eşsiz manzarayı fırsat bilerek, fotoğraf çektiriyor ve bu anlarını ölümsüzleştiriyorlar.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:18
2 BİN 970 RAKIMLI DAĞDA DÜĞÜN ÇEKİMLERİNİ YAPTILAR

Erzincan'daki 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde, kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesiyle kayak sezonu açılmış oldu. Erzincan il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı'nda yer alan, 2 etaptan oluşan ve kesintisiz 12 kilometre kayak yapma alanına sahip kayak merkezinde, sezonun açılması için kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı. Yeterli kar olmadığı için sezonu gecikmeli açan kayak merkezi, kayak severleri ağırlamaya başladı.

Öte yandan kış düğünü yapmaya karar veren Erzincanlı çiftler fotoğraf albümü oluşturmak için Ergan Dağı kayak merkezini tercih ediyor. Doğal güzellikleri ve beyaz örtüsü ile çiftleri karşılayan kayak merkezi, özellikle kış aylarında fotoğraf çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
Tesislerin bulunduğu alanda yer alan ve buz tutan Ardıçlı Gölü çevresinde fotoğraf çekimi yapan çiftler hem fotoğraf albümlerinin çekimlerini hem de manzaranın keyfini çıkarıyor.

GÖRSELLİKTEN FAYDALANMAK İÇİN BURAYI TERCİH ETTİK
Faruk Yakup Macit ve Asuman Macit çifti fotoğraf çekimleri için Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’ni tercih ettiler. Çiftler yaptıkları açıklamada, “Ergan Dağı doğal zenginliğimiz, kış düğünü olduğu için görsellikten faydalanmak için burayı tercih ettik. Ergan Dağı’na yapılan yatırımlardan dolayı Başbakanımıza, milletvekillerimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdiler.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanKış Düğünü
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