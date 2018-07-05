115 yaşında tek başına yaşıyor

Malatya Eski Baro Başkanı Av. Selahattin Sarıoğlu 115 yaşında olan ve tek başına yaşayan İmam Duran'ı ziyaret etti.

115 yaşındaki İmam Duran'ın öz yeğeni Hasan Duran, “Üç kere evlendi, üç hanımı da öldü. Ortancı hanımından bir oğlu oldu, otuz iki yaşında öldü. Üç erkek torunu var, okudular, memurlar. Onları İmam amcam okuttu. İmam amcam Seyituşağı Köyüne Kur’an kursuna gitmiş. Yakın zamana kadar ölülerimizi o kaldırırdı. Üç kardeşlerdi. Üç kardeşinden ikisi elli altmış yaşlarında, biri yüz on yaşında öldü. Amcam okulda kalfalıktan emekli oldu. Emekli maaşı dolgun. O parayı Devlete verse kendisine en iyi şekilde bakarlar. Ama o buradan gitmek istemiyor. Sosyal Hizmetlerden gelip götürdüler, durmadı geri geldi. ‘Götürmeye gelirlerse ormana kaçarım gitmem.’ diyor. Malatya’da oturan torunu var. Ona ev tuttu, bakmak istedi yine gitmedi. Malatya’da, Paşaköşkü’nde bulunan eski evini kata verdi” dedi.