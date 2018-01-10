Basının demokrasinin yapı taşları arasında yer aldığı ifade eden Başkan Polat yayınladığı mesajda, “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli meslek dalları arasında yer almaktadır. İlkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin dünyanın neresinde olursa olsun haber ve bilgi akışı sağlamak çok önemli bir görevdir. Gazeteciler yaptıkları meslek itibariyle milletin vicdanına ses olmaktadır. Ülkemizde ve kentimizde bu önemli meslek dalında çalışan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ