10 Ocak 2018 Çarşamba

Zor şartlarda yapılan meslek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında gazetecilerin bu özel gününü kutladı. Polat, “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli meslek dalları arasında yer almaktadır” dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:46
Zor şartlarda yapılan meslek

  Basının demokrasinin yapı taşları arasında yer aldığı ifade eden Başkan Polat yayınladığı mesajda, “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli meslek dalları arasında yer almaktadır. İlkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin dünyanın neresinde olursa olsun haber ve bilgi akışı sağlamak çok önemli bir görevdir. Gazeteciler yaptıkları meslek itibariyle milletin vicdanına ses olmaktadır. Ülkemizde ve kentimizde bu önemli meslek dalında çalışan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
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