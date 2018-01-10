Gazeteciliğin zorlu şartlar altında icra edilen mesleklerin başında geldiğini vurgulayan Çalık açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gazeteciliğin; ilkeli, tarafsız, objektif bir şekilde ifa edilmesi ile kamuoyunun haber alma hakkı bağlamında önemli bir ilişki vardır. Öyle ki basın özgürlüğü, demokrasinin ve anayasal düzenin vazgeçilmez bir unsurudur. Fakat unutulmamalıdır ki; basın ve ifade hürriyeti ‘hakaret, provokatif söylem özgürlüğü anlamına asla gelmemelidir. Gerçek gazeteci, milletinin ve devletinin çıkarını koruyan, kollayan ve gözetendir. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda; mesai mefhumu gözetmeden, milli bilinç şuuru ile fedakârca görevini yaparak milletimizin gözü kulağı olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, kendilerine meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

HABER MERKEZİ