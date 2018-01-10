10 Ocak 2018 Çarşamba

ZOR MESLEKLERDEN BİRİ DE GAZETECİLİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:39
ZOR MESLEKLERDEN BİRİ DE GAZETECİLİK

Gazeteciliğin zorlu şartlar altında icra edilen mesleklerin başında geldiğini vurgulayan Çalık açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gazeteciliğin; ilkeli, tarafsız, objektif bir şekilde ifa edilmesi ile kamuoyunun haber alma hakkı bağlamında önemli bir ilişki vardır. Öyle ki basın özgürlüğü, demokrasinin ve anayasal düzenin vazgeçilmez bir unsurudur. Fakat unutulmamalıdır ki; basın ve ifade hürriyeti  ‘hakaret, provokatif söylem özgürlüğü anlamına asla gelmemelidir. Gerçek gazeteci, milletinin ve devletinin çıkarını koruyan, kollayan ve gözetendir. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda; mesai mefhumu gözetmeden, milli bilinç şuuru ile fedakârca görevini yaparak milletimizin gözü kulağı olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, kendilerine meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili ÖznurÇalık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüMesaj

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