ZİRVEDE BEKLEYİŞ

257,10 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 257,30 liradan, bin 695 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 716 liradan, 234,50 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 238,50 liradan, bin 656 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 676 liradan, 828 liradan alınan yarım ziynet 838 liradan ve 414 liradan alınan çeyrek ziynet 419 liradan satılıyor.

Altındaki durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları ciddi bir seviyeye geldi. Şu sıralar fiyatlar zirvede bekliyor. İnşallah biraz düşüş olur. Özellikle düğün yapanlar çok sıkıntı yaşıyor” diye konuştu. busabahmalatya.com